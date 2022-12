El incremento de casos de Covid-19 que se viene registrando en las ultimas semanas ha encendido algunas luces de alerta en el seno de los gobiernos. Este domingo el Ministerio de Salud de la Nación reportó un 379% de aumento en los contagios en la última semana y 12,5% en las muertes. Esa cuadruplicación en sólo siete días coincide con la ola en el Hemisferio Norte –en la que también gravitan cuestiones estacionales– y comienza a provocar algunas alteraciones en la "vida normal" que van más allá de las restricciones o confinamientos en algunas poblaciones de China, y revelan el nivel de preocupación que va en aumento, como en Estados Unidos, donde la semana pasada, particularmente en Los Ángeles, el número de muertos por el virus era tan preocupante como la suba de casos. En este contexto, los niveles de vacunación marcan la diferencia. No solo en relación a lo que ocurre en las distintas latitudes sino comparándolo con años anteriores donde la letalidad llegó a ser elevada y el índice de contagios fue prácticamente imparable.

Frente a este nuevo panorama, la Ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, convocará en esta semana a sus colaboradores más cercanos y secretarios de salud de municipios para reactivar un vínculo que si bien no se ha interrumpido se ha aligerado como consecuencia del retroceso de la pandemia. En ese sentido –y con contactos con otras jurisdicciones y el ministerio a nivel nacional– la titular de Salud confía en que "no solo no vamos a tener cantidad ni gravedad en las proporciones que tuvimos en el pasado sino que tampoco serán necesarias restricciones como ocurren en otros países", afirmó.

El incremento del número de casos a nivel global ha vuelto a estar en las noticieros de televisión y en la portada de los periódicos según el país y el criterio editorial. Sin embargo hay hechos puntuales que se destacan, como por ejemplo que China suspendió el Grand Prix de Fórmula Uno previsto para el mes de abril y que en Europa comienzan a analizarse algunas medidas para evitar que se propale una vez más el virus, a la vez que no haya recorte en las actividades.

En los países limítrofes también se advierte un incremento de casos, y dentro de la Argentina, en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) la cifra va francamente en alza. "Sabemos por experiencia que lo que pasa allá en un par de semanas se traslada a nuestra región y a otras del país", sostuvo Martorano, que comentó que "en Provincia de Buenos Aires el Ministro de Salud Nicolás Kreplak restableció el uso obligatorio de barbijo en los efectores de salud y recomienda su utilización –en este caso voluntaria– en lugares cerrados".

Consultada sobre la situación en Santa Fe, la funcionaria dijo que "nos acercamos a momentos de incremento de las reuniones sociales por las fiestas, ya están los más jóvenes con sus viajes de estudios y se vienen las vacaciones y el movimiento interno", enumeró la ministra, que estima que "probablemente durante el verano tengamos un pico de casos", y no desdeñó el hecho de que "la gente que viajó a Qatar y recorrió varios países" pueda ser un factor adicional. Se calculan en más de 5 mil el número de santafesinos que viajaron a la Copa del Mundo, de los cuales más de la mitad compraron sus pasajes en Rosario.

Campaña renovada

Desde el Ministerio de Salud de la Nación se informa que en la últimas dos semanas se duplicó el número de casos y por tanto se ha vuelto a incrementar el monitoreo y los testeos. En la misma dirección va una renovada campaña de vacunación que se comenzará a ver de inmediato para sostener un escenario en el que no sean necesarias medidas restrictivas.

Santa Fe tiene uno de los más altos niveles de aplicación de vacunas, superando ampliamente el 90% con "esquema completo" que representan la primera y segunda dosis. Precisando la información; el 98% una dosis, el 96% dos dosis, el 65% tres dosis y el 30% cuatro dosis.

Desde hace ya unas semanas está habilitada la vacunación sin turnos y con el único requisito de haber dejado transcurrir 4 meses de la última dosis recibida o de un contagio confirmado. Sin restricciones etáreas se está colocando ya la quinta dosis, especialmente recomendada para mayores de 50 años y población de riesgo.

Más del 15% ya ha recibido este refuerzo que se intentará incrementar en los próximos meses. En cuanto los menores de edad, la vacunación está habilitada en los mismos términos solo que por razones de estrategia sanitaria se pone el énfasis en los sectores más veteranos de la población.

Para garantizar el acceso a la vacuna, el Ministerio de Salud tiene habilitados más de 150 efectores a lo largo y a lo ancho de la provincia, a los que se agregan la estructura de la salud municipal en diferentes ciudades y el aporte de organizaciones –principalmente sindicatos– que concurren con sus vacunatorios.

La ubicación y horarios de funcionamiento en las diferentes regiones se pueden consultar en la web de la provincia –en la misma que se ratificaban los turnos años anteriores– en "vacunatorio covid".

"La diferencia la hizo y la hace la vacuna. Hay para todos y tenemos desplegado en toda la provincia un sistema de acceso rápido y sencillo. Hay que seguir con la vacuna para estar tranquilos", concluyó Martorano.