A dos años de radicada la denuncia contra Sergio Coria por abusar sexualmente de una de sus empleadas, el empresario sigue dilatando el proceso penal y aún no responde ante la Justicia. Las pruebas contra él, según manifestó el abogado de la sobreviviente, son contundentes, ya que además de la pericia psicológica que acredita el trauma, existen videos de la cervecería en donde se lo ve al acusado acosando y tocando a la denunciante.

La denuncia fue radicada el 3 de diciembre de 2020 por una barwoman del establecimiento ubicado en la zona alta de la ciudad de Catamarca. En aquel momento y tras trabajar casi dos meses la cervecería pudo relatarle a su padre los acosos y abusos a los que era sometida constantemente por su patrón y dueño del local.

Ese mismo día, se dirigieron a la Unidad Judicial en donde la víctima relató al menos 8 episodios en donde el sindicado, además de hacerle comentarios impúdicos sobre su cuerpo, la tocó en sus zonas íntimas en repetidas oportunidades. El último y más grave de los abusos, sucedió los primeros días de diciembre de 2020 y fue el que decidió contarle a su familia.

Con el peritaje a las cámaras de seguridad de la cervecería, se pudo constatar de manera fehaciente cómo el acusado tocaba a la joven como si se tratara de un objeto de su propiedad y ella, aturdida por el abuso le da una cachetada. Pese a esto Coria continuó de manera impune haciendo esos tocamientos y llegando a cometer hechos más graves aprovechándose de la necesidad económica de la víctima.

A dos años de esta denuncia, el fiscal imputó a Coria por los abusos, pero éste, para eludir a la Justicia, apeló la imputación y actualmente la causa está esperando respuesta en la Cámara de Apelaciones.

En tanto, mientras la denunciante debió concurrir en varias oportunidades a la Justicia para relatar lo sucedido, y pese a que la querella lo solicitó de manera insistente, Coria no fue sometido a ningún tipo de pericia.

“Dos años han pasado desde que venimos luchando y la Justicia no actúa con la celeridad que requieren estos casos, no podemos imaginar qué puede suceder cuando las víctimas no tienen recursos para pagar abogados. Cuántos abusadores impunes por esta razón habrá en Catamarca”, dijeron desde la querella.

La causa fue iniciada por la fiscala Miriam López. Sin embargo, el único movimiento que tuvo fue cuando la subrogó el fiscal Horacio Brizuela, quien fijó restricciones para el denunciado y ordenó las pericias. La fiscala original se acogió al beneficio de la jubilación y la causa sigue parada.