Omar Perotti pasó ayer por el despacho de Alberto Fernández en la Casa Rosada con un pliego cargado de demandas. El gobernador le pidió al Presidente que incluya en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto de ley de la reforma de la justicia federal en la provincia que se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación con la firma de legisladores santafesinos de todos los bloques. Insistió en la necesidad de fortalecer la acción de las fuerzas federales en Rosario. Y en la agenda económica, le planteó tres asuntos: constituir el Ente de Control y Gestión de la Hidrovía y licitar el mantenimiento de la vía navegable a mediano y largo plazo; asistir a los productores afectados por una sequía sin precedentes –sobre todo en los departamentos del norte- y asegurar la provisión de insumos a las pequeñas y medianas empresas, en particular las exportadoras que sustituyen importaciones. “Queremos que la actividad económica no se resienta y no decaiga la creación de empleos”, dijo el mandatario. El sexto tema fue simbólico: le pidió al jefe de Estado el apoyo de la Nación para construir un Centro de Convenciones en Santa Fe en homenaje a los 450 años que la capital de la provincia cumplirá en 2023.

Perotti salió de la reunión con Alberto satisfecho con la escucha y las respuestas. “Hablamos de la realidad de Santa Fe”. “Vinimos a plantearle al Presidente las preocupaciones y expectativas de los santafesinos, en una charla extensa que nos permitió profundizar varios temas”, dijo el gobernador. Y ensayó una síntesis de cada uno:

*Reforma judicial. Le pidió al presidente que si la reforma de la justicia federal en la provincia no se trata en el período ordinario, la incluya en la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso. Es el proyecto de ley que sumó la firma de legisladores santafesinos de todos los bloques, que se desglosó de la reforma judicial que propuso el gobierno Alberto Fernández porque el bloque de Juntos por el Cambio la cajoneó en Diputados. “Santa Fe necesita tener una estructura de la justicia federal con mucho más impacto para enfrentar el delito complejo en la provincia y el narcotráfico", planteó.

*Seguridad. En la misma línea, Perotti dijo que la inseguridad “es un tema que nos preocupa a todos los santafesinos y en particular a los rosarinos”. “Hicimos un repaso de la situación. Tenemos expectativas de seguir mejorando, contar con el apoyo nacional creciente. Sabemos que hubo resultados importantes en muchas investigaciones de las fuerzas federales. Pero la expectativa es tener una mayor presencia y sumar esfuerzos, que junto a la mejora de la Policía de Santa Fe, nos permita tener más efectivos en las calles, más equipamiento, y profundizar las acciones de prevención. Queremos que el gobierno nacional nos siga acompañando en este objetivo”.

*Sequía. “Le transmitimos al Presidente la preocupación de los sectores productivos agropecuarios por la intensidad de una sequía que nos viene maltratando. Y la necesidad de generar desde la Secretaría de Agricultura de la Nación los acompañamientos necesarios para enfrentar una mala temporada de la cosecha fina y las dificultades para la siembra de soja y de reservas por la falta de lluvias”, contó.

*Hidrovía. “Un tema central”, lo calificó Perotti. “Le pedimos la constitución formal del Ente de Control y Gestión, el nombramiento de sus autoridades y avanzar en la licitación del mantenimiento de la vía navegable troncal que salga del corto plazo y nos garantice una previsibilidad futura para una vía navegable tan importante para las exportaciones argentinas y particularmente las que salen desde los puertos santafesinos. El 80% de la producción agroalimentaria de la Argentina sale de nuestra zona”, remarcó el gobernador. Por lo tanto, “es necesario resguardar esa vía troncal con el dragado pertinente, pero con una perspectiva de mediano y largo plazo”. Eso significa “una garantía para todos, para los productores, las industrias radicadas (en el cordón industrial) y para quienes son los destinatarios finales de la producción. Y dejar muy claro también una instancia de funcionamiento que garantice la llegada desde el Atlántico hasta Santa Fe y desde Santa Fe al norte acompañar la infraestructura portuaria de cada una de las provincias argentinas. El tráfico fluvial es una herramienta clave que la Argentina debe recuperar plenamente con su bandera detrás del desarrollo de las provincias”, agregó.

*Actividad económica. “Santa Fe tiene muy buen nivel de actividad productiva, en el nivel de inversión y en especial en el trabajo registrado”, explicó Perotti. “Queremos que eso se sostenga. Por eso, le hemos planteado el acompañamiento a este esquema de trabajo que tenemos con el Ministerio de Economía de la Nación para que no falten insumos en las pequeñas y medianas empresas, particularmente las exportadoras, las que sustituyen importaciones”. El plan es que “ese nivel de actividad no se resienta y sostenga los niveles de empleo que registra la provincia”.

*Centro de Convenciones. “La agenda incluyó un tema adicional”, sorprendió Perotti. “El año que viene la ciudad de Santa Fe cumple 450 años. Hay iniciativas presentadas para tener un Centro de Convenciones. Es una gestión iniciada por el municipio que acompañamos desde la provincia y queremos que la Nación también acompañe, no sólo con la cesión de los terrenos para construir este proyecto, sino también con los recursos necesarios para concretarlo”.