El próximo 8 de diciembre se estrenará el documental Expuesta, dirigido por Eduardo Raspo, que saca a la luz el archivo fotográfico de Andy Cherniavsky, una de las fotógrafas más reconocidas y prestigiosas de Latinoamérica.

Nacida en Buenos Aires, Cherniavsky supo forjarse un lugar único como fotógrafa en un mundo que, como muchos otros, siempre fue potestad de los varones: el rock nacional.

En Expuesta, el punto de partida para comenzar a desandar la historia de este movimiento en nuestro país es una serie de fotografías icónicas de los artistas y las bandas más importantes del género.

Si bien actualmente trabaja con agencias de publicidad, productoras y varias marcas importantes de nuestro país, Cherniavksy es responsable de algunas de las imágenes más representativas del rock y de las tapas de algunos de los discos más iconográficos de las últimas décadas.

En diálogo con AM750, la fotógrafa explicó que Expuesta habla sobre su vida, sobre cómo entró a la fotografía y cómo comenzó su relación con Charly García. "La película es emotiva, divertida y rockera, por supuesto", afirmó.

En este sentido, Cherniavsky recordó la década de los 80: "Todo lo que hice en el rock fue porque era una fan con amor y devoción de la música, por eso tiene tanta repercusión mi fotografía, porque creo que cada foto va atada a un momento de cada músico, a una canción, a un disco", señaló.

En sus comienzos, contó, "no se daba cuenta" de lo que estaba generando su trabajo alrededor de la música. "Lo único que quería era irme de gira con esas bandas. Y, al ser autodidacta, no tenía a alguien que me dijera que estaba bueno lo que hacía, solo crecí porque a Charly (García) le gustaban mis fotos o por (Daniel) Grinbank, que me daba laburo", agregó.

"Tiene mucho que ver con mi personalidad y con mi forma de buscar desafíos en cada trabajo y aprendizaje", remarcó.

Por último, narró cómo pasó de fotografiar a estrellas del rock nacional a la publicidad: "Yo me fui construyendo una trama creativa. Venía del rock pero me estaba armando una carpeta de publicidad, sacando fotos de cosméticos que no eran para nadie, pero quería investigar cómo se trabajaba con eso. O agarraba a mis amigas, las maquillaba y les sacaba fotos, porque quería trabajar en moda. Yo era y soy de tener mucha iniciativa para prepararme para lo que vendrá", concluyó.