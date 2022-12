La Justicia de Tinogasta, Catamarca, imputó por dos hechos de abuso sexual simple a Franco Ariel Varas, quien fue acusado por la sobreviviente 14 años después de lo sucedido y como consecuencia del trauma vivido. El padre de la joven, quien hoy tiene 26 años, contó que Varas pidió ser juzgado por la “Ley más benigna” y solicitó la anulación de la acción penal por el paso del tiempo. “El daño psicológico a mi hija no tiene prescripción”, dijo.

Los hechos por los que fue acusado el sujeto hoy imputado sucedieron en el 2007, cuando la sobreviviente tenía 12 años. En el relato de los hechos, el fiscal instructor, Luis Barros Rissati, señaló que Varas se aprovechó de la confianza que tenía la familia de la niña en él para acosarla, buscarla y abusarla sexualmente en dos oportunidades.

Sin embargo y tal como relató la abogada querellante Silvia Barrientos a Catamarca/12, el sujeto se opuso a la imputación y luego presentó un recurso en donde apela a su derecho de ser juzgado por leyes anteriores que permitirían que los hechos por los que fue acusado prescriban por el paso del tiempo.

Al respecto, Barrientos señaló: “hay jurisprudencia de sobra que se enmarca en los nuevos paradigmas de derechos humanos y que establecen que los delitos contra los niños no prescriben y que hay que respetar su interés superior”.

El papá de la joven, aseguró que debió exponerse ante la inacción de la Justicia. Según su relato, la denuncia fue radicada hace más de un año y todo ese tiempo su hija debió sufrir hostigamiento y amenazas por parte del acusado y su familia, quien colocaba notas en el parabrisas del auto, hacía llamados, enviaba mensajes intimidatorios que provocaron más daño en la salud mental de su hija.

“La justicia es un poco lenta. Hace un año que venimos aportando pruebas cosa que no hizo el imputado. Como padre me permito preguntar y discúlpame si me quiebro, pero ¿el dolor prescribe?, ¿el daño psicológico tiene prescripción? Hace 14 años que ella viene lidiando con esto. Fue un momento muy difícil escuchar su relato y sentir ese dolor que tenía”, señaló.

En tanto, explicó que en ese momento se le plantearon mil interregontas, entre ellos hacer justicia por mano propia. “Pero entendí que primero está ella y tengo que darle la posibilidad de sanar su herida”.

Para él, la imputación a Varas “no hace otra cosa que dar ese respaldo que ella necesitaba y es que no mintió. Hubo una campaña de desprestigio de un medio de comunicación local que a ella le hizo mucho más daño, pero la Justicia le cree a ella y a todos los testigos que fueron coherentes en sus relatos”, añadió.

“El día que lo citaron a declarar nos quedamos con el vaso vacio porque no salió detenido como esperábamos. Pero entendemos que el dolor de ella no se compara al que nosotros sentimos. Queremos que en esta vida ella se sienta reparada por todo lo que paso. No vamos a poder borrar de su cabecita esto pero esperamos, al menos que se haga Justicia”, concluyó.