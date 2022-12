Lionel Scaloni sumó un motivo de preocupación extrema de cara al duelo de los cuartos de final ante Países Bajos: el mediocampista Rodrigo De Paul, uno de los cuatro jugadores que sumaron todos los minutos desde que comenzó el Mundial junto a Lionel Messi, Nicolás Otamendi y el arquero Emiliano Martínez, no pudo completar el entrenamiento y su presencia ante los neerlandeses está en duda.

Por más que Ángel Di María ya superó la sobrecarga muscular y estuvo a disposición del cuerpo técnico, no fue un día tranquilo en el bunker argentino. Es que De Paul no completó la práctica del miércoles por una molestia muscular y estuvo tomando sesiones de kinesiología, aunque el propio jugador intentó aclarar a través de su cuenta de Instagram que no hay razones para alarmarse. "TODO ESTÁ BIEN", escribió en mayúsculas, como para enfatizar que no hay nada grave. "Seguimos trabajando y preparando los últimos detalles para una nueva final!!!", completó el mediocampista.

La AFA todavía no publicó el parte diario de la actividad pero trascendió que la molestia de De Paul es en el isquiotibial, aunque se someterá a estudios para conocer el grado de la lesión. Por ahora en la cuenta de Twitter del equipo se publicó un mensaje en la que sólo se dio cuenta del entrenamiento, e incluso en una de las fotografías aparece el exjugador de Racing, con una sonrisa y sin signos de ninguna lesión.

De Paul es uno de los tres futbolistas de campo junto a Nicolás Otamendi y Lionel Messi que jugó todos los minutos de la Copa del Mundo y una pieza fundamental del equipo. Por lo tanto, su eventual ausencia obligaría a retocar la estructura de la mitad de la cancha. En principio, la alternativa para Scaloni es el ingreso de Leandro Paredes como volante central, lo que le da la chance de adelantar a Enzo Fernández unos metros, por una de las bandas. De esa manera, el exjugador de River se podría soltar más y tener más llegada al área rival. Esa fórmulá la probó en la práctica de hoy.

De todos modos, el técnico tiene otra situación que debe resolver primero, que es la presencia o no de Di María. El rosarino protagonizó la parte positiva de la jornada, ya que trabajó a la par del grupo e incluso fue probado por Scaloni entre los titulares. Si el jugador de la Juventus no es de la partida, es muy probable que el técnico se decida por una línea de tres en el fondo, con el ingreso de Lisandro Martínez como en el segundo tiempo frente a los australianos.

En los trabajos tácticos de hoy el equipo formó con Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Otamendi y Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Paredes y Enzo Fernández; Di María, Messi y Julián Álvarez. Con respecto a la prueba del martes, Scaloni sostuvo a Montiel y Tagliafico en lugar de Nahuel Molina y Marcos Acuña, respectivamente; mientras que Fernández entró por De Paul y Di María reemplazó a Ángel Correa.

Se aguarda por la información oficial de De Paul aunque la duda se revelará el jueves cuando el entrenador Lionel Scaloni hable en conferencia de prensa desde las 10.15 en el Centro de Medios de Doha. Luego, el plantel se entrenará desde las 13 en la última práctica previa al choque de cuartos de final. El partido contra Países Bajos se jugará el viernes desde las 16 en el estadio Lusail y el ganador e enfrentará en semifinales al vencedor de Brasil y Croacia, que jugarán desde las 12.