Los espacios culturales vinculados a la agrupación Peronismo x la Ciudad conmemorarán este jueves un año más de democracia en la Argentina. A días del 10 de diciembre, bajo el lema "Agenda sin censura", ofrecerán una programación de actividades culturales que combina diversos lenguajes artísticos. "Es la primera vez que se hace. Nos parecía un buen momento, ya que vamos rumbo a 40 años de democracia", expresa Darío Romano, uno de los organizadores de la jornada. La actividad estará atravesada, claro, por la condena a Cristina Kirchner, hecho que será repudiado. "Cuando pensamos el evento sabíamos que era posible que sea justo en estos días. La democracia está mucho más en peligro con esta condena injusta y antidemocrática, llevada adelante por un poder que no es votado por el pueblo. Es imposible pensar esta actividad aislada de esto", completa Romano en diálogo con Página/12.



La grilla marca presencia en las distintas comunas de la ciudad y en 15 espacios, con proyecciones, encuentros de juego, muestras, presentaciones de libros y espectáculos musicales y de danza. Abarca, por ejemplo, la proyección de Argentina, 1985, de Santiago Mitre, y de Evita, otra mirada, de María Teresa Mazzorotolo; una muestra por los 100 años del nacimiento de Antonio Cafiero y otra dedicada a las murgas; la inauguración de la Biblioteca Popular Democracia; la presentación del libro Carmen y Daniel, de Patricia Delia Pellegrini; el festival "Barracas celebra la democracia"; un recorrido de videoarte "del 24 de marzo al 10 de diciembre"; una salida al parque temático Perón Volvió, entre otras cosas.

Algunas de las sedes son los centros culturales Nuestra América, Nueva Uriarte y Martín Fierro, el espacio AMEAC, el Bachillerato Popular ComunicArte y el Club Social Luzuriaga. Hay actividades desde las 16. El cronograma completo se puede consultar en los instagrams @Peronismoxlaciudad y @culturapxc_.



"Seguramente en cada una de las actividades se haga alguna mención a la condena a Cristina. Creemos que es un hecho antidemocrático, que no tiene nada que ver con las instituciones de la república", añade Romano, coordinador de las actividades culturales de Peronismo x la Ciudad. También dice que la intención no es sólo "conmemorar" los 39 años de democracia, sino también advertir, repudiar. "En los últimos años hay un resurgimiento, un empoderamiento de ciertos sectores políticos que no son democráticos en la forma que tienen de hacer política, y que no sólo quieren proscribir a Cristina sino también verla presa o muerta. Hoy más que nunca hay que resaltar a la democracia como el sistema político que elegimos los argentinos. Los golpes no se dan a través del ejército, sino que son mediático-judiciales. Tuvimos una nueva demostración de eso. Esta no es una conmemoración solamente, sino también un repudio a todos estos fenómenos."

Es la primera vez que los 15 espacios culturales nucleados en PxC organizan esta movida. "Siempre se dice que la cultura y el arte son políticos. Creo que los espacios partidarios han elegido la cultura o han apostado a generar espacios culturales para transmitir ideas político-partidarias pero también conceptuales. Las batallas son culturales. Venimos apostando mucho no sólo a desarrollar un frente social, con comedores y otras instituciones comunitarias, como un frente de adultos mayores, sino también al desarrollo de espacios culturales. Es una forma más fácil de generar vínculos con la comunidad y de difundir ideas del tipo de sociedad que queremos", concluye Romano.