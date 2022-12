En la constelación de las gremiales empresarias, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) empezó a ser la casa de presentación de candidatos e ideas de Juntos por Cambio de cara a las presidenciales del 2023. El martes último al mediodía se acercó hasta el edificio de la entidad en el Bajo porteño la titular del PRO, Patricia Bullrich, para participar de un almuerzo con la mesa chica de la CAC. Un convite en el que dejó definiciones fuertes sobre su candidatura y adelantó que cuenta en sus equipos con un economista estrella que se disputan con su antagonista, el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta: la referencia es para el ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian.

"De acá ves la Casa Rosada", le dijo uno de los presentes, entusiasmado con su figura, según supo Página I12. Es que el edificio en el que se puso la mesa para la candidata más extrema de la oposición queda justo al lado de la sede del gobierno nacional. Llegó allí Bullrich acompañada de Federico Pinedo, quien se perfila en el manejo de las relaciones internacionales.

Todos los presentes querían conocer no sólo a sus equipos técnicos sino saber qué hará en el marco de las internas de Juntos por el Cambio. "Miren, mi decisión de ser candidata es irreversible, no importa lo que diga Macri", arrancó la jefa del PRO. Y admitió que "Larreta va a competir y ahí veremos qué pasa". Cuando se refirió a lo que dirá Macri es por la especulación reinante de que el dueño del espacio, un tiempo antes de las PASO, depurará la lista de pre candidatos para que no haya una interna de 6 cuadros que termine dispersando el voto.

Con atención y mientras degustaban carne y vino tinto la escuchaban el titular de la CAC, Mario Natalio Grinman; Jorge Aufiero, de la prepaga Medicus; Artín Kalkapakian, el reconocido empresario textil y de alfombras; y el empresario del café y también directivo de la UIA, Martín Cabrales. También fueron de la partida Jorge Di Fiori, ex presidente de la CAC y Guillermo Dietrich, padre del ex ministro de Transporte de Macri, integrante de la mesa chica de los empresarios mercantiles. En ese pelotón, hubo algunos que la miraron a Bullrich con aprecio y destacaron su "decisión de ir al frente", pero en el pan y queso previo a las PASO, hay una mayoría que ve en Larreta a casi el único cuadro del PRO que puede darle cierta razonabilidad y estabilidad política a una gestión si es que la oposición llegara a ganar las elecciones.

La guerra de los equipos técnicos

"Estamos muy cerca de sumar a Carlos", dijo Bullrich ante la CAC respecto a Melconian, antes de introducir al resto de su equipo económico. Hoy como una especie de patriarca económico PRO desde su lugar en la Fundación Mediterránea, el economista sigue desde Córdoba las alternativas de la interna de los candidatos. Los cercanos a él aseguran que "habla con todos". Algo parecido admite Larreta, que no cree que Melconian termine siendo un economista cabeza de equipos de Bullrich.

Melconian está preparando, en realidad, un plan económico stándar que venderá al mejor postor. Esa decisión de por ahora no jugarse por nadie responde al hecho de que ya padeció la traición de Macri, que le pidió en el 2015 un programa y le prometió un ministerio que terminó dándole a Alfonso Prat Gay. Esta vez, cuentan en su entorno, no quiere sorpresas.

Así, ante la CAC Bullrich confirmó además que trabajarán con ella el diputado santafesino Luciano Laspina y el ex ministro de Producción de Macri, Dante Sica. Además, sumó al tributarista César Litvin, que suele asesoran a personajes muy famosos en materia de impuestos. El caso más resonante, el de Susana Giménez: la diva de los teléfonos lo cuklpa por no haberle avisado que no tenía que pagar un tributo, situación que terminó en una denuncia de la AFIP a la estrella de la TV.

Esta exposición de equipos ante el Círculo Rojo se da una semana después de que Larreta hiciera lo mismo ante la prensa. El alcalde escribió en su cuenta de Twitter que su primera medida será el combate contra la inflación "y eliminar los obstáculos que frenan el sector productivo, para duplicar las exportaciones y generar más trabajo". Aunque por ahora no lo plasma en la realidad, el jefe de Gobierno marcará diferencias económicas con la gestión Macri más cerca del momento de definiciones de la interna de Juntos.

Entre los que lo que lo acompañan en equipos técnicos la estrella es Hernán Lacunza, ex ministro de María Eugenia Vidal en la provincia y último jefe de Hacienda de Macri. El creador del término "reperfilamiento" para hablar del incumplimiento de la deuda en pesos encabeza un plantel que tiene además a la ex BCRA Milagros Gismondi y también ex jefa de Gabinete de Lacunza en provincia; Luis Secco, economista liberal que salió del estudio de Miguel Ángel Broda que asesora a empresas y trabaja además para IDEA; y Andres Borenstein, de la consultora privada EconViews.

En Industria, Larreta conserva a dos heredados de Macri. Los dos ex UIA Martín Echegoyen y Fernando Grasso. La ex Cippec Julia Pomares, en tanto, oficia como una especie de coordinadora de equipos y Larreta tiene en Daniela Ramos a la encargada de los "unicornios" y el negocio de la Economía del Conocimiento.