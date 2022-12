Dirigentes del Frente de Todos (FdT) porteño convocaron a los demás bloques de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y a "todas las fuerzas democráticas" a acompañarlos para iniciar un juicio político al ministro de Seguridad local, Marcelo D' Alessandro, y al fiscal general Juan Bautista Mahiques, tras la filtración de chats con jueces, directivos de Clarín y un exagente de inteligencia que viajaron a Lago Escondido, en Bariloche.



"Denunciamos una vez más a dos delincuentes que forman parte de una mafia que tiene secuestrada a la sociedad argentina", dijo el senador nacional del FdT por la Ciudad Mariano Recalde en una conferencia de prensa en la Legislatura porteña.

Durante el acto en el salón Perón, Recalde recordó que en las conversaciones de Telegram que se hicieron públicas, D'Alessandro amenazó con enviar un patrullero al titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y llevarlo a una alcaidía para que le den "una bienvenida". Además, mencionó que el ministro de Seguridad porteño, en otro de los mensajes que envió al resto de los participantes del viaje a la estancia del magnate británico Joe Lewis, dijo que si algún día es funcionario nacional, disolverá la PSA.

En ese sentido, alertó sobre un regreso de Juntos por el cambio a la Casa Rosada. "Qué tremendo lo que va a pasar con la seguridad si llegan otra vez al Gobierno", comentó y agregó que D'Alessandro "todavía tiene que responder" por las "zonas liberadas que dejó en el Congreso de la Nación para que apedreen el despacho de la Vicepresidenta, y en Juncal y Uruguay para que los violentos actúen contra su casa".



Luego, Claudia Neira, legisladora porteña, dijo que "no hay manera de seguir adelante" si "no se genera una respuesta institucional a este escándalo", y añadió que, "conscientes" de no contar con la mayoría necesaria en el Parlamento local para avanzar con los pedidos de juicio político, el FdT plantea la "necesidad de que se comprometan todas las fuerzas políticas democráticas".



La Legislatura de la CABA tiene 60 bancas, de las cuales la coalición oficialista Juntos por el Cambio ocupa 32 y el FdT 19, mientras que el resto se reparten entre La Libertad Avanza, el Frente de Izquierda y Consenso Federal.



Para Neira, "si existe alguna voluntad de defender el estado de derecho en esta ciudad" y los "principios básicos del republicanismo", debería ser el propio Horacio Rodríguez Larreta quien plantee a sus funcionarios que se sometan a un juicio.



En la conferencia también intervino Javier Andrade, vicepresidente del bloque del FdT, quien informó que la última sesión de la Legislatura porteña es el jueves de la próxima semana. "No hay chances de que ignoren la posibilidad de tratar los expedientes que tienen que ver con el juicio político a Juan Bautista Mahiques y Marcelo D'Alessandro. Como bloque, no vamos a cesar, y necesitamos que todas las fuerzas políticas democráticas de nuestra ciudad, mas allá de oficialismo o no, estén a la altura de las circunstancias", dijo.



Neira y Andrade se refirieron así a dos proyectos presentados el lunes último por el FdT para dar inicio a la causa de juicio político contra D'Alessandro y Mahiques tras la filtración de los chats. "Si no tienen nada que esconder -continuó Andrade- que vengan y rindan cuentas, que pongan la cara".



Claudio Ferreño, presidente del bloque del FdT, dijo a su turno que solicitaron al vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario (Vamos Juntos), que "llame a sesión para que estos proyectos puedan ser aprobados y así convocar a la Sala Juzgadora y la Acusadora" para comenzar el juicio. Y añadió que si Rodríguez Larreta no aparta de sus cargos al ministro y al fiscal, está "avalando una mafia política y empresarial".



En los diálogos difundidos, hay intercambios de mensajes para diseñar una maniobra de encubrimiento de un viaje a Bariloche, donde se alojaron en las propiedades administradas por Lewis. Así como D'Alessandro amenazó en esos chats al titular de la PSA, Mahiques habló de "limpiar un mapuche", en referencia al conflicto que mantiene ese pueblo originario con Lewis, quien es propietario de miles de hectáreas en la Patagonia argentina, en cercanías de la frontera con Chile.