El papa Francisco realizó ayer en el Vaticano la experiencia inmersiva “Pisar Malvinas” junto al director del Museo Malvinas, el excombatiente Edgardo Esteban, quien lo visitó en su residencia de Santa Marta y le llevó de regalo tierra de las islas argentinas. “Gracias a la realidad virtual pudo de alguna forma volver a su territorio, a su país”, contó el exsoldado, que calificó la visita de “increíble, maravillosa”.

Esteban viajó a Roma a partir de la invitación de la embajadora ante el Vaticano, María Fernanda Silva, para participar del evento cultural “Sentir Malvinas”, en el marco de la “Agenda Malvinas 40 años”, que esa sede diplomática lanzó en enero de este año para difundir la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Malvinas.

El lunes a las 8 de la mañana, el ex cardenal Jorge Bergoglio recibió a Esteban y a la embajadora Silva en su residencia de Santa Marta, donde mantuvieron un encuentro privado e informal. “Todavía sigo conmovido porque cuando llegamos él ya estaba esperándonos, con una calidez que me sorprendió”, contó el ex combatiente, que le llevó de regalo tierra del cementerio de Darwin donde están enterrados los soldados argentinos y una armónica dedicada por el artista León Gieco.

“Francisco hizo durante unos tres minutos la primera parte de la experiencia inmersiva ‘Pisar Malvinas’, que estamos haciendo en el museo, por lo que de alguna forma estuvo transitando el territorio argentino en Malvinas”, explicó. “Fue una adaptación generada por la Universidad de San Martín para que con los anteojos especiales el Papa pudiera recorrer las islas sin desplazarse, usando solo las manos”, detalló

Luego de ese encuentro, Esteban y Silva participaron de la audiencia general que ofreció el dignatario peronista en el Aula Pablo VI del Vaticano, tras la cual el pontífice bendijo y besó una bandera argentina con la leyenda “Malvinas nos une”. “La bandera y los lentes que usó hoy Francisco se van a exponer en el Museo. Fue muy generoso”, agregó Esteban.

La misma experiencia inmersiva hicieron el lunes un grupo de embajadores latinoamericanos, y el martes los trabajadores y trabajadoras de la embajada en el Vaticano. “Pisar Malvinas” propone un recorrido arqueológico y geológico con tecnología 3D y técnicas de modelado y fotogrametría instaladas en distintas porciones del archipiélago. Esta experiencia desarrollada por la Universidad Nacional de San Martín, en el marco del concurso Activar Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación, está dirigida a escuelas, familias e instituciones en general.