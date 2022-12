Los Grandes Maestros Fernando Peralta y Leandro Krysa no se sacaron diferencias en el duelo de la jornada y siguen punteros del Campeonato Argentino Superior de Ajedrez, que organiza la FADA y se está disputando en la ciudad de Bariloche, y del que sólo restan disputarse dos rondas para finalizar.



Por su parte, la nota de color la dio el MI Pablo Acosta que obtuvo su segunda norma de Gran Maestro tras empatar contra el MF Joaquín Fiorito. Pablo ha demostrado un gran nivel durante el torneo y se mantiene invicto y escolta de los líderes.

El GM Alan Pichot superó de blancas la defensa Petrov planteada por el MF Juan Manuel Gaitán y se mantiene vivo en la pelea por el título nacional a media unidad.

El GM Sandro Mareco batalló poco más de cinco horas para derrotar al complicado GM Diego Valerga. Diego venía de derrotar a Pichot pero no pudo imponer su juego frente a Sandro que aún mantiene serias chances de obtener su segundo título.

El MI Kevin Paveto y el GM Federico Pérez Ponsa dividieron el punto al entablar en 19 jugadas, también lo hicieron los GMs Diego Flores y Ariel Sorín tras 71 jugadas.

Las posiciones son: Peralta y Krysa 6,5 puntos; Pichot, Mareco y Acosta 6 puntos; Fiorito 5 puntos; Flores y Pérez Ponsa 4 puntos; Valerga 3,5 puntos; Sorín y Paveto 2,5 puntos; Gaitán 1,5 puntos.

Por la décima ronda el fixture propone el encuentro entre: Krysa vs Pichot; Fiorito vs Peralta; Gaitán vs Mareco; Pérez Ponsa vs Flores; Acosta vs Sorín; y Valerga vs Paveto.