El acertijo

En un taller fueron reparados 40 vehículos, entre coches y motos. El número total de ruedas de los vehículos reparados fue de 100. ¿Cuántos coches y cuántas motos se repararon?

Respuesta: Si todos los vehículos hubieran sido motos, el número total de ruedas sería 80, es decir, 20 menos que en realidad. La sustitución de una moto por un coche hace que el número total de ruedas aumente en dos, es decir, la diferencia disminuye en dos. Es evidente que hay que hacer 10 sustituciones de este tipo para que la diferencia se reduzca a cero. Por lo tanto se repararon 10 coches y 30 motos. 10.4+30.2=40+60=100.

El dato

La industria aérea volverá a ser rentable el próximo año por primera vez desde 2019, a medida que continúe la recuperación de los viajes tras casi dos años de restricciones por la covid-19, según las previsiones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Para 2023, la IATA proyecta un beneficio neto de 4700 millones de dólares (4465 millones de euros) con más de 4 mil millones de pasajeros transportados. En 2022, las aerolíneas perderán en torno a los 6900 millones de dólares (6555 millones), por debajo de los 9700 millones que había pronostica seis meses atrás.

La posta

El país que gane el mundial de fútbol de Qatar podría incrementar su Producto Interno Bruto (PIB) en al menos 0,25 puntos porcentuales en los dos trimestres posteriores a alzar la copa. Así lo concluye el estudio A Kick for the GDP: The Effect of Winning the FIFA World Cup del investigador postdoctoral Marco Mello, de la escuela de economía de la Universidad de Surrey, en Guildford, Inglaterra. El documento utiliza datos de la OCDE a partir de 1961 para examinar si ganar la Copa Mundial de la FIFA aumenta el crecimiento del PIB. Para el análisis, la investigación compara el crecimiento o la caída del PIB, de las exportaciones e importaciones y del consumo privado y público con los escenarios que se hubieran dado de no ganar trofeo mediante un cálculo estadístico.

El número

3,9 por ciento crecerá la economía italiana este año, según el instituto de estadísticas de Italia Istat. Sin embargo, el organismo pronosticó una fuerte desaceleración para 2023, año en el que el producto aumentaría apenas 0,4 por ciento. Además, Istat proyectó que la prolongada fase de crecimiento de los precios, sustentada en el aumento excepcional de los valores de los bienes energéticos, elevará la inflación de este año a 8,2 por ciento, mientras que en 2023 bajaría a 5,4 por ciento.

Deuda

El presidente del Banco Mundial, David Malpass, advirtió sobre el creciente riesgo de default de la deuda de las naciones de bajos ingresos. "Me preocupa un proceso de impago desordenado en el que no haya un sistema que realmente se ocupe de los países pobres", manifestó Malpass. Según Malpass, los 74 países más pobres en conjunto deberán a sus acreedores unos 62 mil millones de dólares este año, aproximadamente 35 por ciento más que en 2021. A su vez, señaló el riesgo que supone la acumulación de la deuda de los países más avanzados. "A medida que las tasas de interés suben, el servicio de la deuda aumenta para las economías avanzadas y eso requiere una gran cantidad de capital del mundo", sostuvo el titular del Banco Mundial.

Tecno

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León avaló como procedente el despido de una mujer que colgó en Tik Tok vídeos de ella bailando, mientras estaba de licencia por lumbalgia. «Se ha podido constatar que, desde la fecha de baja, y hasta el 10 de septiembre, Ud. ha realizado multitud de publicaciones a modo de videos con el citado perfil. En las mismos, baila, se mueve y actúa de un modo que es incompatible con la lesión diagnosticada en enero de 2021. Lo que estaba diagnosticado como un proceso corto en cuanto a su curación, se ha convertido en una exposición viral de videos, que demuestran el fraude al sistema de prestaciones, y una falta de respeto a la empresa y a sus compañeros», reza la carta de despido de la empresa Semark AC Group S.A. citada en la sentencia.