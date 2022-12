El seleccionado de Brasil enfrentará este viernes a su par de Croacia en el primer cruce de cuartos de final del Mundial Qatar 2022 que se jugará desde las 12 (TV Pública, DirecTV) en el estadio Education City.



Tite, entrenador del seleccionado brasileño, se defendió de las críticas recibidas por los festejos de los goles con bailes durante la presente Copa del Mundo y aseguró que no cambiarán la idiosincrasia del fútbol que representan.



"Si tengo que bailar, voy a bailar. Pero tengo que practicar más porque tengo el cuello duro", expresó este jueves Tite, en tono de broma, durante la conferencia de prensa previa al partido contra Croacia.



El DT brasileño recibió varias consultas de periodistas extranjeros sobre el baile de los futbolistas en los festejos de los goles ante Corea de Sur, y hasta de su propia participación.



"Es nuestra forma de ser, nuestra cultura y vamos a continuar siendo de nuestra forma", asumió Tite.



El entrenador del seleccionado pentacampeón mundial reiteró que decidió sumarse al festejo y baile del delantero Richarlison para tener una "conexión con la nueva generación".



"Yo tengo 61 años y los jugadores, un promedio de 25 o 26 años. Pueden ser mis nietos. No hablaré de quien no conoce la cultura de Brasil", dijo con relación a la puntual crítica del irlandés Roy Keane, ex futbolista del Manchester United.



En cuanto a lo futbolístico, Tite elogió la "calidad técnica" de Croacia, pero adelantó que Brasil no cambiará su forma de jugar.



"Esta es la identidad del fútbol brasileño. Nosotros les damos la confianza a los jugadores y ellos tienen el coraje para jugar de esta forma. Creo en este fútbol y siempre vamos a ir para adelante", destacó.



En cuanto al equipo, el DT dijo que probarán al lateral izquierdo Alex Sandro, quien arrastra una molestia muscular y es el único jugador en ese puesto tras la baja de Alex Telles.



De todas formas, el defensor Danilo, quien ya jugó en ambos laterales durante el Mundial, también participó de la conferencia de prensa y remarcó que está "listo" para jugar en cualquier posición.



"Para mí es indiferente. Lo demostré varias veces y lo hago de forma natural", manifestó al respecto el jugador de la Juventus de Italia.



"Brasil es el favorito"

Por su parte, el defensor croata Dejan Lovren definió este jueves al seleccionado brasileño como "favorito", en la previa del choque por los cuartos de final.



"Brasil es el favorito. Tiene dos equipos fuertes, de calidad individual, que pueden cambiar el ritmo de juego. No tenemos problema alguno con que sean favoritos. Respetamos a todos y así ha sido siempre", manifestó Lovren en conferencia de prensa.



Lovren, de 33 años, dijo que ante la Verdeamarela deben estar "concentrados" porque enfrentarán a un rival "muy peligroso" por los nombres que componen el plantel.



"Son fantásticos individualmente; pero nosotros tenemos también nuestras opciones y estamos listos para la pelea", indicó Lovren.



El defensor del Zenit de Rusia está "contento" con la campaña de su seleccionado y habló de su rendimiento: "No miro las críticas. Soy mi mayor crítico. Nadie tiene que explicarme si estoy jugando bien o mal. Es importante que el equipo esté sano y feliz", concluyó.