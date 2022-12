Es uno de los primeros precandidatos a gobernador del peronismo que se lanzó en Santa Fe. Asume ser parte del gobierno provincial pero marca ejes claros en una mirada diferente a la del gobernador Omar Perotti. Para el diputado provincial Leandro Busatto “al peronismo productivo de Perotti hay que sumarle el peronismo redistributivo”. Y agrega que un gobierno peronista “no puede tener tanta tensión con los trabajadores del Estado”. Para el candidato “no sirve tener la provincia más rica del país si su pueblo no puede vivir de la misma manera”. El rol ordenador de Cristina Kirchner también en Santa Fe, la cuestión generacional del peronismo santafesino y la inseguridad como problemática estructural y desafío a las políticas públicas.

Para Busatto la vicepresidenta tiene un liderazgo y una prédica sobre el peronismo “que va mucho más allá de la coyuntura electoral. No es un liderazgo atado a la coyuntura electoral, lo que sí está claro que si Cristina era candidata no había discusiones internas en lo nacinal y eso probablemente tenía una línea y un hilo conductor hacia abajo en las provincias y en los municipios y eso hoy no está quizás tan nítido. Habrá que ver cómo se reconfigura el tablero sobre todo en términos electorales”, apuntó.

-Se ve por ahora un clima interno tranquilo entre los precandidados del peronismo santafesino. No hay ataques entre ustedes

-Los precandidatos a gobernador en el peronismo santafesino, me parece que tenemos conciencia de que somos parte todos de un movimiento político que está gobernando la Argentina y que está gobernando Santa Fe. Por lo tanto las diferencias que puede haber entre nosotros también ceden ante la necesidad de gestionar en función de los intereses de la gente. Después hay estilos, hay formas y también hay trayectorias personales que son diferentes, pero nosotros tenemos clara una cuestión: El peronismo necesita inaugurar una etapa que permita discutir y ser parte de los próximos 20 años en la política nacional y provincial. Por eso las discusiones no pueden empezar por saber qué me separa del otro. Tenemos que empezar a debatir qué me une con el otro o la otra- dijo Busatto.

También remarcó que las miradas comunes que el peronismo debe tener “pasan por apostar a ser una fuerza que exprese a los sectores de la producción y del trabajo. Se ha instalado falsamente durante los años del macrismo que el peronismo es el partido de los pobres. El peronismo es el partido de los trabajadores, es el partido de la producción que son los dos grandes factores atacados por la política neoliberal”, afirmó el diputado provincial a Rosario/12.

Y señaló que en ese retroceso en términos productivos y en términos económicos “que han vivido los laburantes se fortalece la inseguridad, Que no son fenómenos que se puedan asociar estrictamente a la desigualdad pero sin lugar a dudas a medida que crece la desigualdad también crece la inseguridad”.

Obviamente en su plataforma electoral dedica un parte importante al flagelo de la inseguridad. Y sostiene que “para trabajar en serio sobre la inseguridad hay que trabajar en un proceso de mejora en la redistribución de los ingresos y del crecimiento del sector productivo que permita mejorar la calidad de vida de los sectores populares”.

Para Busatto, además “hay que rediseñar las políticas de seguridad en el marco de un gran acuerdo político con todas las fuerzas democráticas de Santa Fe y un gran acuerdo político entre los tres poderes del estado”. También trabajar en un reordenamiento de la propia fuerza. “La policía necesita tener una parte protagónica en la solución y no ser parte del problema. Y hay que apostar a una policía ágil que permita ubicarse en la realidad que le toca vivir: No son los mismos problemas de inseguridad los que tiene Rosario o un pueblo del norte provincial”.

El diputado del peronismo sostiene además que “hay que avanzar en una cuestión normativa que quedó trunca en Santa Fe, la seguridad que queremos es una discusión que hay que dar en la Legislatura. Tenemos una ley de policía del año 1975, no tenemos una ley marco de seguridad pública y bna tenemos una ley de control policial que reemplace el viejo esquema de asuntos internos”. Y, finalmente, “hay que cambiar el eje de colaboración y de relación con la justicia federal y las fuerzas federales. No podemos seguir acudiendo espasmódicamente a las fuerzas federales cuando las cosas se desbordan. Son necesarias esas fuerzas en un trabajo coordinado, pero no nos engañemos: No se va a resolver el problema con dos mil o tres mil gendarmes si no lo resuelven 25 mil policías de Santa Fe”.

-Además de las respuestas que hay que dar en seguridad, ¿qué tiene pendiente una provincia tan variada como esta?

-Al peronismo productivo de (Omar) Perotti hay que agregarle un peronismo más distributivo. El Estado tiene que tener una presencia más fuerte en la redistribución de los ingresos y hay que pensar que esa redistribución tiene que ver con cuestiones que en Santa Fe le cuesta discutir. Hay que modificar el sistema tributario, hay que propiciar un proceso de descentralización serio y responsable que permita también popular otros lugares de la provincia.

Para Busatto también “hay que estar más cerca de los laburantes. Un gobierno peronista no puede tener tanta tensión con los trabajadores del sector público. Hay que darse una tarea para recomponer con los sectores estratégicos de los trabajadores y poner el gobierno claramente al resguardo de esos sectores. Si al proceso inflacionario que se vive no lo ayudás desde la provincia de Santa Fe estás dejando pasar una oportunidad importante. No sirve tener la provincia más rica si el pueblo no vive de la misma manera”, concluyó.