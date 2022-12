Este domingo se festeja el Día del Tango y habrá múltiples celebraciones en distintos puntos del país, aunque la mayoría se concentrará en Buenos Aires. Además, la jornada servirá como cierre para distintos festivales que coinciden en estas fechas. También habrá una transmisión especial de Canal 9, donde desde las 23 una orquesta dirigida por el pianista Pablo Valle homenajeará al mítico Grandes valores. Esto, claro, sin contar los múltiples recitales y eventos que se realizarán en distintos puntos de los circuitos tangueros. El Día del Tango se celebra en recuerdo de Carlos Gardel y Julio de Caro, figuras emblemáticas del género.

Desde la Ciudad, llama la atención que sólo habrá una única actividad oficial. Será la función especial de la Orquesta de Tango de Buenos Aires, que se presentará a las 20 en el Anfiteatro del Parque Centenario con dirección de los maestros Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci. A la Orquesta la acompañarán ganadores de distintas ediciones del Certamen Hugo del Carril, como Noelia Moncada, Esteban Riera, el “Cardenal” Domínguez y Hernán “Cucuza” Castiello. La entrada es libre y gratuita pero el Anfiteatro tiene capacidad limitada.

En cambio, el gran festejo porteño fue la noche del sábado en Avenida de Mayo, donde los gastronómicos (Uthcra), la Academia Nacional del Tango y la Asociación Patrocinadores del Turismo, la Hotelería y la Gastronomía de la República Argentina cortaron la avenida desde 9 de julio hasta el Cabildo y montaron tres escenarios para proponer la “Gran Milonga Nacional”. El festejo se extendió desde las 20 hasta las 3 de la mañana, y participaron orquestas recurrentes del circuito milonguero, como La Juan D’Arienzo, Siamarella Tango, Piazzola Tango, La Auténtica Milonguera, Típica Urbana, además de bailarines y cantantes.

Más allá de actos oficiales y no tanto, para el tango, la efeméride funciona un poco como fin de temporada. Esta semana y la próxima van marcando las últimas actividades del año –muchas milongas, aún si sus fechas no caen en días festivos, anuncian su última noche de 2022-, de modo que no sorprende que también aquí coincidan muchos ciclos y festivales. En el Centro Cultural Borges –recientemente recuperado por el Ministerio de Cultura de la Nación- concluirá la Semana del Tango, que incluyó clases, milongas, proyecciones audiovisuales y conciertos. En esta jornada se inaugurará la “Sala Tango”, un espacio de 170 metros cuadrados con pisos de madera, luz natural y ventanales a la calle. El espacio se estrenará con el cuarteto Tango Bardo y la dj Ornella Simonetto animando la milonga.

En La Plata también concluirá otro festival, el Abrazades al tango, organizado por las autoridades provinciales. Tras recorrer distintas localidades, el ciclo de danza y milonga cierra el año con una edición en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (9 y 51, de la capital boanerense). Por Abrazadxs (o Abrazades) al Tango pasaron más de 400 artistas, incluyendo a Los Reyes del Tango, Johanna Copes, Chino Laborde, La Rantifusa, Noelia Sinkunas y Alex Musatov, Corina Herrera e Inés Muzzopappa. La novedad de esta jornada de cierre pasa por los escenarios alternativos: la Tanguería y el Escenario Mistongo, que trae una propuesta de nuevo tango platense y referentes del tango del Siglo XXI, a partir de l Ciclo Mistongo, un espacio clave para la renovación del género en la ciudad de las diagonales. Por supuesto, también en La Plata habrá una gran milonga de cierre.

Finalmente, también bajará el telón el International Queer Tango Festival Buenos Aires, uno de los dos festivales de tango queer que tienen su refugio en la Ciudad. Este, organizado por Mariana Docampo y Augusto Belizano, concluirá con una milonga en el Centro Cultural Macedonia (Sarmiento 3632), que incluirá una clase con Maite Dobarro, performances de Soledad Nani, Edgardo Fernández Sesma y Matías Báez, y la musicalización de Natalia Giacchino y Serena Cinelli.

Como cualquier excusa es buena para milonguear, la voluntad de abrazarse y festejar seguramente le ganará al impiadoso calor de estos días. Pistas para hacerlo, por suerte, no faltarán.