El entrenador de Croacia, Zlatko Dalic, avisó este sábado que no tienen "nada que temer" con relación al partido de la semifinal del próximo martes contra la Argentina, por el Mundial Qatar 2022.



"Si repetimos lo mismo que contra Brasil, que estamos cerca, que estamos del lado del jugador, no tenemos nada que temer", dijo el DT en la conferencia de prensa.



"Necesitamos protegernos de Messi, pero no de la manera 'hombre a hombre', tal como no lo hicimos en nuestro último encuentro. Sabemos lo mucho que corre, lo mucho que le gusta jugar con el balón en los pies y la clave de nuestra fase defensiva será la disciplina y una marca zonal", analizó el técnico.



Croacia logró su tercera semifinal desde su primera participación en mundiales en Francia 1998, y hasta el momento consiguió una final en la última edición de Rusia 2018. La evolución de su fútbol fue notable desde que se independizó de la ex Yugoslavia y actualmente vive un enamoramiento desde los pies del astro Luka Modric.



"Creo que nosotros, como selección, hemos demostrado que no nos rendimos. Es un privilegio tener un grupo de jóvenes así, enviando un mensaje así a todo el mundo. El apoyo siempre nos da un viento adicional detrás de nosotros", destacó el DT.



"Llegamos entre los cuatro mejores equipos del mundo, estamos orgullosos de que Croacia y el mundo entero admiraran nuestro resultado. Cuando eliminas a un equipo como Brasil, no queda más que disfrutar el momento. Sin embargo, tenemos un partido contra la Argentina y no tenemos mucho tiempo para celebrar porque ese partido ya está programado para el martes", asumió Dalic.



Croacia terminó segunda en su zona detrás del sorprendente Marruecos, con el que igualó sin goles, y es de las pocas invictas de la competición con un triunfo 4-1 sobre Canadá y un 0-0 con Bélgica en fase de grupos, para luego sacar de la competición a Japón y Brasil en la definición por penales, tras empatar 1-1 en ambos partidos.