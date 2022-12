La ola de calor que afecta desde hace varios días a 17 provincias, con alertas amarillas y rojas de acuerdo al nivel de temperatura, tuvo un respiro ayer con marcas que no superaron los 34 grados, pero a partir de hoy y hasta el viernes próximo, el calor intenso volverá sentirse. Ante ello, las autoridades de Salud recomiendan cuidados especiales, en particular para niños, niñas y ancianos. Un leve alivio se registró ayer gracias a algunas tormentas, aunque las marcas térmicas volverán a subir. “A pesar de haber habido ayer un sistema de tormentas enorme que provocó tornados en las provincias de Córdoba, Santa Fe y un fuerte descenso de temperatura en el centro y norte del Litoral, la masa de aire productora de la ola de calor no cambió”, dijo Lucas Berengua, del SMN.