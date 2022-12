Pasada la medianoche, Silvina Nieva quedó imputada en la causa que investiga el asesinato del exministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, por homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y alevosía.



Nieva es la persona que desde un primer momento dijo que había mantenido una conversación telefónica con Rojas que se cortó abruptamente en las horas en las que se estima que el exministro fue asesinado.

Luego de conocerse la noticia, el defensor de Nieva, Gabriel Díaz, hizo declaraciones a la prensa y negó la existencia de pruebas que vinculen a la mujer con el crimen: "No hay ningún elemento que vincule a mi defendida con el hecho del que se la imputa", señaló.

Aseguró además que no pudieron ubicar a Nieva en la escena del crimen, y que hay mensajes de WhatsApp y llamadas que prueban el horario en el que ella y Rojas mantuvieron sus últimas conversaciones.

"Mi defendida está muy compungida y preocupada. Nunca se imaginó estar en una situación como esta", dijo.

Silvina Nieva fue citada para brindar declaración testimonial el miércoles por la noche, cuando quedó arrestada. El viernes su situación se complicó y pasó a calidad de detenida como "partícipe necesaria" del hecho.

La mujer trabajaba también en la sede de UTHGRA Catamarca, de donde Juan Carlos Rojas era Secretario General.

El abogado de la imputada deslizó ayer que Nieva "no era una empleada regular en la casa de Rojas, si no que realizaba algunas tareas".

El defensor confirmó que se secuestró ropa de Rojas del domicilio de Nieva, pero que no hay pruebas concluyentes que ameriten la imputación. "No hay un nexo causal. La imputación está basada en una prueba que aún no se ha producido", remarcó. Y agregó que hay material probatorio como cámaras de seguridad y testimonios que podrían ayudar a desvincular a Nieva de lo que se la acusa.

Laureano Palacios, fiscal General.

En la declaración que finalizó después de la medianoche, Silvina Nieva sostuvo su inocencia ante los fiscales Laureano Palacios y Hugo Costilla.

Como autora del crimen con los agravantes, le correspondería la pena de prisión perpetua.