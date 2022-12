“No hay vuelta atrás, Pablo va a jugar arriba sí o sí”. De esta manera despejan, en el entorno del intendente Pablo Javkin cualquier posibilidad de que intente ir por su reelección en Rosario. Siendo candidato a gobernador por un frente que no termina de conformarse y que tiene diferentes aristas, Javkin puede tener una estructura política chica, pero él mismo despierta expectativas que -por ejemplo- no puede poner en marcha Maximiliano Pullaro que radicalizó tanto su discurso hacia la derecha que rompe con muchos de los que aspiran a tener otro perfil para la coalición que ya tiene demasiados problemas para el armado como para soportar semejantes tensiones.

Si al socialismo ya de por sí le cuesta ir en alianza con el Pro, mucho más improbable resultan los entendimientos con los sectores más duros como el que encarna Patricia Bullrich a la que Pullaro se ha pegado para intentar hacerle creer a la población que juntos fueron el mejor ariete contra el narcotráfico que tuvo el país y la provincia.

Todos saben que quizás hoy Antonio Bonfatti no ganaría una elección para gobernador, pero también conocen que si el socialista encabeza una lista de candidatos a diputados provinciales podría polarizar fuerte con una candidatura del gobernador Omar Perotti para la misma categoría. La posibilidad de dos exgobernadores en la cancha hizo que, por ejemplo, la diputada Amalia Granata esté pensando seriamente en pedirle a Javier Milei que la integre en la lista de diputados nacionales en lugar de conformar la nómina provincial del candidato ultraderechista.

Para Rosario, la presidenta del Concejo Municipal María Eugenia Schmuck parece haber encontrado el camino despejado para su candidatura a intendenta de la ciudad. Algunos dentro del espacio la cercaban con la figura de Ciro Seisas, pero el ex periodista ha demostrado con creces que su curva de aprendizaje en la política es más larga de lo que cualquiera hubiese pensado.

La contrafigura socialista de Schmuck podría ser la diputada Clara García. Todo el dinero invertido en Verónica Irizar en 2019 para ganarle la interna a Javkin, no solo no dio sus frutos en ese momento sino que hoy la concejala parece haber dilapidado gran parte de su grado de conocimiento en la ciudad. Ser un cuadro técnico y político de una estructura no garantiza la cosecha de votos.

El hijo de Miguel Lifschitz, Federico, que empezó a ganar protagonismo dentro del espacio está cerca de convertirse en el primer candidato a concejal del PS en la nómina que impulse a García como intendenta. En ese caso el legado sería innegable: la viuda del exgobernador y su hijo en competencia con el peso del apellido del difunto jefe político.

Pero no cierra ahí la lista de aspirantes del Frente Progresista. El secretario de Salud Leonardo Caruana encolumna tras de sí a un espacio llamado La Fuerza del Territorio que integra la concejala Susana Rueda y en Santa Fe el propio intendente de la ciudad capital, Emilio Jatón. En este caso los lazos son claramente con el bonfattismo y es por eso que el ex ministro de Gobierno Rubén Galassi tiene bastante que ver con ese armado. Ninguno de ellos tuvo buenas relaciones con Lifschitz en los últimos años. Por el contrario, las batallas internas y soterradas fueron fuertísimas.

En el peronismo los melones se acomodan de a poco. Parece haber pocas alternativas a las postulaciones de Roberto Mirabella, Marcos Cleri, Leandro Busatto y Eduardo Toniolli. Aunque subsiste el enigma Lewandowski. Hasta un meme lo resumió muy bien. Las foto es la del jugador polaco hablando con Lionel Messi al término del partido en Qatar donde el astro argentino en un sobreimpreso le pregunta: “¿Y, te tirás para la gobernación o para la intendencia?”.

El entorno del senador nacional Marcelo Lewandowski ya dejó en claro su descontento con el gobernador Perotti al quebrar el bloque en el Senado provincial y al votar en disidencia en temas clave para la provincia. Ahora siembra la duda convencido de que el tiempo está de su lado y que la decisión final cambiará sin duda el escenario en el peronismo.

Para intendente, dentro del Frente de Todos o como se vaya a llamar para el 2023, juega obligado Roberto Sukerman. No porque no quiera ser intendente realmente sino porque tiene que mantener el enorme electorado que cosechó en su disputa con Javkin donde obtuvo el mote de peronista más votado para algún cargo local en muchos años.

Como muchos, Sukerman tenía otras expectativas dentro del gabinete de Perotti donde nadie logró crecer y desarrollarse con excepción de Sonia Martorano, que como ministra de Salud tuvo que enfrentar la pandemia con su gestión y lo hizo muy bien. Podría incluso ser parte del menú electoral del peronismo santafesino.

En el Frente de Todos esperan ver cómo llega un renovado protagonista al que el destino y su trabajo lo han llevado al Ministerio de Transporte de la Nación. Diego Giuliano es un hombre de Sergio Massa y quizás sea el elegido para competir por la intendencia de la ciudad. Para gobernador las apuestas disminuyen en ese sentido. Son fuertes los rumores de conversaciones con el senador Lewandowski.

Otro número puesto para disputar la intendencia de la ciudad el año que viene es Juan Monteverde, El concejal de Ciudad Futura esta vez será impulsado además por un entendimiento con el Movimiento Evita. Sectores de fuertes raíces en lo social que ven en sus territorios las demandas que podrían sumar expectativas electorales.

Todas estas expectativas electorales deberían alumbrar nuevas agendas en la ciudad y la provincia. Dejar atrás muchas de las políticas del siglo pasado, como las que no se dan cuenta o no les importa desmontar un espacio verde para edificar allí una sede de tribunales en Casilda. El atraso de esa decisión tomada recientemente, la inoportunidad de empezar a talar añosos árboles una tarde de la semana pasada con casi 40 grados de térmica, hacen pensar en la reflexión del doctor en Agroecología Eduardo Spiaggi: "La clase política en general y muchos dirigentes en particular, no están a la altura de la magnitud que tiene la importancia de la crisis climática. Las ciudades necesitan ser más resilientes, estar más adaptadas. Debemos cuidar lo que ya tenemos y armar nuevos espacios verdes, forestar".