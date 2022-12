Alberto Fernández inscribió como un “claro caso de dádivas” el viaje que magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizaron a Lago Escondido. "La realidad es que lo que vimos da asco, no hay otra forma de explicarlo. Da asco ver a jueces, fiscales, funcionarios, metidos en esa trama, es algo que asquea. Y si bien es cierto que todos presumíamos que eso pasaba, nunca lo habíamos visto al descubierto", dijo sobre el caso, que él mismo amplificó vía cadena nacional y sobre el que ordenó una denuncia, durante una entrevista publicada este domingo (ver aparte).

La denuncia, dijo en la misma entrevista, "no tiene que ver con los chats, tiene que ver con el viaje, porque el viaje supone la presunta comisión de un delito que se llama dádivas y un segundo delito que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y eso es lo que pedí que se investigue. No es que denuncié los chats", aclaró a propósito de la filtración. "El episodio no me preocupa por ninguna de las personas que participaron", dijo. "Me preocupa porque soy un demócrata, en mi sangre peronista también corre un poquito de la sangre de Raúl Alfonsín. Y si nosotros respetamos el Estado de derecho, no podemos mirar sin reaccionar lo que acabamos de ver, porque la democracia se construye con los tres poderes. Necesitamos jueces probos, funcionarios honestos y empresarios que no corrompan. Y lo que vimos fue jueces que no son probos, funcionarios que no son honestos y empresarios que corrompen", manifestó.

Dijo que hizo la cadena nacional al "ver el lunes a la mañana que ningún medio hablaba del tema". Y agregó: "No es que no hablaban de los chats, no hablaban del viaje". "Entonces, de lo que me di cuenta es de que había una suerte de pacto de la omertá, de no hablar. Dije: '¿Y cómo rompo esto?' Y la única forma de romperlo era hacer una cadena nacional, por eso la hice". Consultado sobre Julián Ercolini, fue taxativo: "Este Ercolini no hace justicia, hace otra cosa. No es justicia lo que hace".