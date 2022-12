El secretario del Sindicato de Prensa de Rosario Edgardo Carmona fue recibido por el ministro de Seguridad Rubén Rimoldi y el jefe de policía Miguel Oliva. "El ministro se comprometió a colocar un móvil fijo en el ingreso de Televisión Litoral y a reforzar el sistema de patrullaje policial en torno de los distintos medios de comunicación", explicó Carmona. El dirigente afirmó luego del encuentro que "no parece casual que haya sido elegida la puerta de Canal 3 para hacer esta amenaza, que si bien no apunta directamente a los periodistas, genera mucha angustia y mucho temor, por lo cual se busca también un recorte de las libertades de los periodistas para generar autocensura, para generar temor". En la misma línea Carmona apuntó a "la audacia y la impunidad con la que los tipos pasan por la puerta de un canal de televisión, dejan un cartel amenazante y tiran tiros al aire para marcar territorio. Esto indica un grado de corrimiento de la raya en cuanto al crecimiento de las amenazas para instalar la inseguridad, la dominación de las mafias, que sorprende". "Creo que ellos logran generar una repercusión mayor porque es la puerta de un canal de televisión, no es un taller ni un kiosco. Me parece que eso también les sirve. Nosotros, como siempre, estamos convencidos que la seguridad de los periodistas es imposible de lograr si no se logra la tranquilidad, la seguridad y la paz... pacificando Rosario. Por eso creemos que las fuerzas políticas y el estado deben trabajar en función de recuperar los territorios. Y hablo del estado nacional, provincial y municipal que tienen que tener una acción clara y decidida, con valentía no solo en el plano de la seguridad sino en el plano de la justicia y en la recuperación desde el estado de los servicios de la atención, del cuidado de la gente que vive en esos barrios. Hay que trabajar para que se pueda volver a tener las escuelas abiertas y los centros de salud, acá los periodistas no solo no pueden entrar en algunos lugares, hoy en día también tienen temor los médicos y los maestros. Realmente esto genera una situación sobre algunos barrios que los hace totalmente vulnerables y territorio de las mafias. Esto está en la misma línea con el récord de asesinatos".

"Esta reivindicación no tiene un fin corporativo. Nosotros tenemos la obligación de estar donde ocurre el hecho y tenemos la voluntad de estar, pero no somos héroes, somos trabajadores y no podemos arriesgar nuestra vida por cumplir con un deber de nuestra democracia qué es tener al pueblo informado", concluyó Carmona.