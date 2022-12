Los talleres y chapistas quizás se froten las manos. Chapón y estribos. Amortiguadores sin dudarlo. Palabras corrientes de una tarde de festejo en cualquier esquina de barrio bonaerense. Posiblemente aún más en el conurbano. Un conurbano de abrazo y multitud. De familia toda.

Tarde y noche de llamados y encuentro. Aquí, en los conglomerados urbanos, nadie puede celebrar sin el otro. La felicidad es producto de la otredad. Hay que juntar a todos los posibles, porque el conurbano tiene eso de acumulación. Como somos muchos, no nos juntamos de a pocos.

Y entonces, los autos y las chatas van raspando el suelo. Siempre puede entrar uno más. Un desfile de muchedumbres sobre cuatro ruedas. Asoman por techos y ventanas. Nada de estar apretados, menos aún presionados. Estamos juntos. La felicidad te junta. El conurbano rompe límites, y dónde podrían caber dos, cabrán seis. A cada cuadra el abrazo puede ser más grande.

Salimos todos. Cada esquina se convierte en un rincón de la popular del Lusail. Nadie duda, no hay extraños, hay seguridad. La sonrisa con gritos y la sonrisa muda confluyen en cada ochava al ritmo de los brazos en alto. Despegamos un ratito de todo lo que cuesta, sabiendo lo que costará mañana, pero solidariamente abrimos la puerta del coche.

Lloramos por los que no podemos sumar al auto. Los que no están o están lejos. Nos enoja que la caja de la camioneta quede chica. Queremos más. Queremos subir un bangladesí de ser posible. No hay miedo y lo que algunos cuentan como vulgar, acá se lo vive como pasión. Igual que Lionel en Qatar.

El domingo vamos a jugar la final de la Copa del Mundo. La que todos queremos saber cuánto pesa. Y llegamos entre todos, arriba del coche, cantando y vitoreando. Seguro que con algunos raspones, pero nada que el amor no cure.

Festejos populares en el centro de Banfield.