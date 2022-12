Mía tiene 13 años y desde el martes a la tarde está internada, en terapia intensiva, tras ser baleada en la mandíbula al término del partido Argentina-Croacia, por la semifinal del Mundial. Mientras en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela la adolescente permanece sedada y estable, su papá relató ayer que todo ocurrió cuando ella estaba en la puerta de su casa de barrio Ludueña y una moto pasó con personas disparando. En el lugar del hecho, personal policial secuestró cuatro vainas servidas.

La niña herida es la más pequeña de la familia; "la consentida", dijo ayer su mamá. Su papá, que trabaja como ceramista, relató que después de mirar el partido en su casa, salió a pocas cuadras a buscar las cosas que ofrece como ayudante de su padrastro, que es vendendor ambulante, para aprovechar los festejos en el Monumento y llevar unos pesos más a su casa.

"Cuando estoy volviendo, doblo en la esquina y escucho el griterío, había mucha gente en al puerta de mi casa. Me decían 'la nena, la nena' y yo de la desesperación me subí a una moto y la llevé al Centenario, porque no sabía de dónde le salía sangre. Yo le iba diciendo que no se duerma", dijo sobre los primeros momentos. "La bala le ingresó por el mentón", agregó sobre lo que le indicaron después los médicos.

"Lo que me dicen los vecinos es que (quienes tiraron) pasaron en moto y empezaron a disparar al azar, desde media cuadra antes de mi casa. Me decían que hay autos también con impactos de bala. Mi primo atinó a agarrar al padre y una criatura y tirarse al piso, y se ve que mi nena justo salió. El dice que pudo ser peor", relató en Canal 3.

El hombre no salía del asombro y el dolor. "No voy a antender nunca por qué le pasó a esto, por qué me pasó esto a mí. Me arrancaron el alma haciendo esto. Me dicen que el cuadro es crítico, pero que hay que esperar la evolución de la nena, que se desinflame la zona del cuello".

En un primer momento, la niña fue trasladada al Hospital Centenario, donde los médicos hicieron la atención primaria para luego derivarla al Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Viviana Esquivel, directora del Hospital, indicó que la adolescente ingresó a quirófano y luego quedó internada con asistencia respiratoria. "Está hemodinámicamente estable", indicó este miércoles por la mañana.