"Recién fuimos notificados de que el Juzgado Federal Nro 7 ordenó el pago a todos aquellos trabajadores y trabajadoras a los que les retuvieron sus haberes por la falacia de las 'compras en dolares' ¡Ningun trabajador sin salario!", anunció el dirigente social Juan Grabois en referencia a los beneficiarios del Potenciar Trabajo que fueron procesados por la justicia por supuestas incompatibilidades en el otorgamiento de este salario social complementario y, como tal, habían dejado de percibir el beneficio. Grabois se había presentado en el juzgado de Julián Ercolini para reclamar, junto a un grupo de los acusados, el acceso al expediente y la restitución del salario social.



La justicia procesó a varios de los beneficiarios del plan por motivos irrisorios como el consumo de u$s 2,38 por bajarse una app o la compra de pequeñas sumas de dólares ahorro. En su momento, Grabois había señalado que la compra o los consumos en dólares, "no es incompatible ni está prohibida por ninguna normativa del Potenciar". Es más, advirtió que a los titulares del Potenciar no les fue bloqueada por la autoridad monetaria, como sí se hizo con quienes en la pandemia recibieron el IFE o un ATP.