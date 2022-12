Altas tarifas en agua y energía y con un servicio defectuoso, la provincia de Jujuy se enfrenta con un problema estructural al cual el gobierno de Gerardo Morales no ha dado solución con obras concretas a miles de usuarios. San Pedro de Jujuy, segunda ciudad luego de la capital jujeña, lleva cinco días sin servicio de agua potable con temperaturas que superaron los 40°C. Se suspendieron las clases y el hospital funcionó con guardia mínima asistido por una cisterna.

En este contexto, los vecinos manifestaron en las oficinas de la empresa Agua Potable SE, instando a que se llegue a una solución. Sin embargo, el intendente oficialista Julio Bravo, no dio respuestas.

El lunes último, en conferencia de prensa, Ramón Luca, jefe de operaciones de Agua Potable de San Pedro, detalló que “el agua del río Grande que toma la planta de San Pedro llegó durante el fin de semana con una turbiedad nunca antes vista, por lo que se hacía totalmente imposible producir agua" para consumo humano.

El camión aguatero no llega a distribuir a todos los vecinos. Numerosas familias recibieron una o dos botellas de agua en el mejor de los casos. “Los punteros se sacan fotos y entregan (agua) a sus amigos, mientras que la gente hace filas, el barrio es grande. Es indispensable el agua y queremos que vuelva. Cómo pasamos con 43°C, los chicos, la salud”, se preguntó el vecino Mario Flores, uno de los tantos que aguarda se restablezca el servicio.

Juan Giménez.

El martes por la tarde, “Algunos sectores como La Merced están normalizando apenas, mientras que el barrio 25 de Mayo, 9 de Julio, San Miguel están sin agua entre otros”, relató Juan Giménez, vecino y referente de organismo de derechos humanos de San Pedro. Recordó que “en conferencia de prensa las autoridades se comprometieron a que (el martes) se normalizaría el servicio de agua potable, y no está ocurriendo. Sigue pasando el aguatero, en el hospital están asistiendo con cisterna. Vamos a ver qué pasa, y si no vamos a salir de nuevo a la calle para que se garantice el servicio. Hemos pedido que se hagan trabajos preventivos, porque las consecuencias las padecemos nosotros. La gente está sacando agua de los canales y qué pasa con esa gente que consume esa agua, los niños y los adultos mayores son los más vulnerables”, expresó.

Los vecinos relatan que la obra de unos piletones para potabilizar el agua fue paralizada hace 7 años. “Se había licitado esa obra en la planta potabilizadora. Se inició con bombos y platillos y luego fue abandonada. Ahora está cubierta de maleza, nos dijeron que esa empresa había quebrado”, detalló Giménez.

La obra era para la construcción de unos piletones destinada a un mejor decantamiento de sedimento con el fin de mejorar la potabilización. Los vecinos piden que se reactive la obra.



Obra paralizada hace 7 años.

Transcurridos cinco días sin servicio ningún fiscal ambiental actuó de oficio. En este sentido la abogada Alicia Chalabe, referente de Codelco (Comite de Defensa del Consumidor), aconsejó que “los usuarios deben denunciar la falta de servicio".



En tanto, la Superintendencia de Servicios Públicos y otras concesiones (SuSePu), creada para el control y regulación de servicios de energía eléctrica y agua potable, tiene entre sus objetivos asegurar la calidad, continuidad y regularidad de los servicios técnicos y comerciales, la protección de los intereses de la comunidad, en particular los de los usuarios y procurar mejoras permanentes de la calidad de vida de los habitantes de la provincia.

Sin embargo, la SuSePu no emitió ninguna resolución para sancionar a las empresas prestatarias de los servicios básicos. Aunque el gerente de agua de la SuSePu, Joel Cano, dijo a un medio informativo que “teniendo en cuenta determinaciones judiciales nacionales e internacionales que establecen al agua como un derecho, y acuerdos con la empresa prestataria de Jujuy por los que se espera un servicio o respuestas acordes a la demanda, es posible que se demande a Agua Potable Sociedad del Estado por los cortes en distintas localidades de nuestra provincia”.

La tarifa eléctrica sin solución

Mientras el servicio eléctrico aumentó sin audiencia pública y a través de la resolución de la Susepu N° 182, que llevaba el servicio escalonado de un 40% a un 2000% desde abril. Esa resolución autorizó a la empresa Ejesa SA a aumentar la tarifa meses antes de la audiencia pública, que tuvo una mínima participación porque no notificaron de la convocatoria. Además, no estuvo la información completa de los cuadros tarifarios, entre otra documentación especifica.

Morales autorizó ese aumento a pesar del repudio de la comunidad. En ese marco las asociaciones de defensa de usuarios, Proconsumer y Codelco, presentaron un amparo en la justicia pero no hay novedades hasta el momento. Luego de decidido el aumento, el mismo gobernador solicitó a la empresa que no se suspenda el servicio a los usuarios, aceptando que hubo un incremento de un 48% y que se refacturaría a algunos usuarios.

La referente de Proconsumer, la abogada Claudia González, fue demandada por el secretario de Energía, Mario Pizarro, que la acusó de "daño al honor" por declaraciones públicas suyas.

González había dicho que “el escribano Rodrigo Sueiro y Sueiro comparte oficina con Pizarro, forma parte del directorio de la empresa Ejesa". La abogada aseguró que a pesar de que esta "es información pública", recibió "una carta documento del escribano Pizarro en la que me intimaba para que, en 48 horas y en forma pública me desdijera de afirmaciones que hice. Me enteré que estoy demandada en la Cámara Civil y Comercial, en la vocalía del doctor Daniel Alsina. Lo más grave es que supe cuando me dieron por caído el derecho de contestar demanda, pero no me notificaron”.

“Defiendo a los usuarios, y ahora me demanda por una información pública que está en la página de la SuSePu y donde dice que Sueiro y Sueiro es parte del directorio de Ejesa, y lo que dije es que Sueiro y Sueiro es socio de Pizarro. Eso es lo vergonzoso”, insistió.

Las demandas son una constante en el oficialismo jujeño, aquella persona que cuestione las políticas públicas, es denunciada. "Ellos tienen un modo extorsivo de gobernar, buscan asustar a la gente, se ofenden y deberían dar explicaciones y no sentirse como almas de cristal, ellos son políticos”, acusó González, quien recibió expresiones de solidaridad y repudio a la maniobra del oficialismo.



El Bloque de legisladores provinciales Juntos por Jujuy-FdT, acompañados por el senador nacional Guillermo Snopek y el diputado nacional Julio Ferreyra, analizaron el aumento desmedido en el cuadro tarifario de energía eléctrica y coordinar acciones. En ese contexto expresaron su preocupación por esta medida, recordando que se encuentra judicializado el procedimiento llevado a cabo por la SuSePu y el }g}}gobierno de Jujuy que autorizó el tarifazo afectando gravemente la economía de las familias y Pymes jujeñas.

En otro orden, resolvieron presentar un pedido de informes al gobierno de Jujuy con el objetivo de conocer si el Estado provincial actualmente tiene un representante en el directorio de Ejesa y, en este caso, si habría sido designado por el Poder Ejecutivo provincial y bajo qué modalidades.