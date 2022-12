"Mirá que te como, hermano". La frase lo inmortalizó. Se volvió viral, meme, publicidad. El arquero Emiliano "Dibu" Martínez, una de las revelaciones dela era Scaloni en la Selección, se terminó de ganar el cariño de todo un país en la tanda de penales ante Colombia en la Copa América 2021. Ahora, es una pieza esencial en el artefacto de La Scaloneta que este domingo se medirá ante Francia por la final del Mundial Qatar 2022.



Su descubridor, Jorge Peta, recuerda ante AM750 que desde chico se destacaba en los penales. "Siempre me acuerdo de una final que jugamos en cancha de Kimberley contra Independiente de Mar del Plata, él pateaba muy fuerte y siempre lo mandábamos primero. Pateó y le reventó el travesaño al arquero de Independiente, pero la pelota se fue afuera. Después de esos penales atajó dos y salimos campeones". El componente de heroísmo ya estaba en sus manos.

"Dibu" Martínez tenía diez años cuando llegó a Talleres de Mar del Plata, donde conoció a "Cacho" Gonzalo y a Peta, sus formadores. "Primero lo llevamos a Boca y no quedó. Después lo llevamos a River y tampoco quedó. Lo llevamos a Independiente y quedó, ahí lo vio Pepé (Santoro, histórico formador de arqueros de las inferiores del "Rojo"). Nosotros no teníamos tantos elementos para trabajarlo. Cuando lo vio él me dijo que le gustaba su contextura física, era muy potente y explosivo", explica Peta.



Desde el comienzo de su carrera, Martínez tuvo en claro que quería ser arquero: "Tiene un hermano que era categoría '90, dos años mayor que él, y jugaba en esa división, pero lo llevaban al banco. Como tenían arqueros grandes, casi nunca entraba, jugó un par de partidos de 9, pero él decía que quería atajar", revela el entrenador.

Además, Peta recuerda que el actual jugador del club inglés Aston Villa siempre se destacó por su personalidad dentro de la cancha.

Sin embargo, hay un dato que a muchos los sorprendió durante este Mundial. Tras la victoria ante México, el "Dibu" reveló en una entrevista que había charlado mucho con su psicólogo para reflexionar acerca de lo que le había ocurrido ante Arabia Saudita. "Llegaron dos veces y las dos veces fue gol", se lamentaba.

Para Peta, el papel del psicólogo del arquero "es fundamental". Según su formador, desde chico el "Dibu" "tenía voz de mando": "Decíamos que teníamos un director técnico más adentro de la cancha. Le hablaba a sus compañeros y los ordenaba", afirma.

Por último, Peta se refiere a la final del Mundial de Qatar que disputará el domingo la Selección Argentina frente a Francia: "Este es el mundial que más tranquilo he vivido, no me pongo nervioso para nada porque sé lo que dan los muchachos. Vamos a andar muy bien", concluyó, ilusionado.