La doctora en Química María Claudia de Grossi, quien suele brindar tips alimenticios en su cuenta de Instagram Cazabacterias, dio este miércoles algunos consejos sobre qué hacer con las "sobras" de comida durante las fiestas.

Para empezar, se refirió a los problemas que pueden surgir al preparar dos de las comidas tradicionales en Argentina cuando llegan estas fechas: el matambre y el peceto para el vitel toné. "En el caso del peceto o el matambre, la gente piensa que como la cocción es larga se elimina todo, pero por alguna cuestión, como meter un utensilio para saber si la carne está tierna o al ingresar algún condimento, puede también hacerlo una bacteria", sostuvo.

"Las bacterias pueden formar estructuras muy resistentes que se llaman esporas, las cuales no necesariamente se eliminan por cocción y están en los vegetales, las carnes, en un montón de ingredientes", agregó.

Y señaló: "Si el enfriamiento de la carne con el caldo es lento, hay una bacteria que se reproduce a los 42 grados cada dos minutos. Por lo tanto, uno come esa carne y le puede dar diarrea", señaló.

Por esta razón, recomendó que, al enfriar, lo ideal es separar la carne del caldo. "El caldo se pone en una asadera, para que haya mucha superficie de intercambio. Cuando ambos bajan la temperatura, se los mete en la heladera y, cuando ya están fríos en la misma, se pueden volver a juntar", añadió.

¿Comer la comida fría o recalentarla?

De Grossi también afirmó que, aunque la comida no se vea mal o no tenga mal olor, en muchos casos esta no deja de ser "inocua".

"Hay bacterias que crecen en la heladera, por lo que puede afectar a adultos mayores con tratamientos y embarazadas (población vulnerable). Lo recomendable ahí es calentar la comida", expresó.

"Si no es grupo vulnerable, la gente puede comer una comida de hasta 3 días y, si no se va a comer en 7 días, lo mejor es congelarla", aconsejó.

Por otro lado, la especialista instó a no poner toda la comida en la mesa durante las festividades, sino que se deben dejar las porciones que se crean necesarios y lo demás, guardarlo, ya que hay una zona peligrosa de temperatura en la que las bacterias suelen proliferar (15° a 45°).

Asimismo, para dejar espacio en la heladera debido a la abundancia de la comida, las bebidas deben quedar afuera, en una "mezcla frigorífica" (un poco de agua, hielo y sal gruesa).

"Si no hiciste lo anterior, el recalentamiento no te garantiza que lo que vas a comer es inocuo", sentenció.

