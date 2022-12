La joven acusada de matar a puñaladas a su supuesto acosador sexual, el 18 de diciembre, que luego grabó un video "confesando" el hecho y lo subió a las redes sociales, se negó a prestar declaración indagatoria hoy ante la justicia de Tierra del Fuego, informaron los voceros.

Florencia Eliana Mancilla, de 27 años, optó por no declarar este miércoles ante la jueza de instrucción 3 de la ciudad de Río Grande, Cecilia Cataldo. Según su defensor oficial, Alejandro Naccarato, no se descarta que lo haga en las próximas semanas.

El letrado sostuvo que "aún quedan pruebas pendientes" y pidió a la magistrada la excarcelación de Mancilla.

Mancilla permanece detenida desde el último domingo, luego de grabar un video en el que "confesaba" que había matado a puñaladas a Alexis Damián Baciocchi, de 35 años, un tatuador y profesor de música que --según la joven-- la acosaba sexualmente e incluso amenazaba a sus hijos y otros familiares.

"Llamé a la policía hace muchos minutos. Les di mis datos pero todavía no vienen. Siempre tardan para todo, igual que la justicia. Espero que se apuren. Quiero salir de esta escena que no es linda para nadie", comenta la mujer en el video.

Los efectivos llegaron al domicilio de Baciocchi, ubicado en la calle Punta Popper 363 del barrio Chacra XIII de Río Grande, y encontraron a la joven en estado de shock al lado del cadáver, con las manos manchadas de sangre.

La investigación

La fiscal del Distrito Judicial Norte, Laura Urquiza, acusó formalmente a Mancilla del delito de "homicidio simple". En tanto, la familia de Baciocchi solicitó formar parte de la querella.



La joven fue sometida a una evaluación psiquiátrica a cargo del perito judicial Mariano Ripolli. La Justicia dispuso también un peritaje sobre los teléfonos celulares del hombre y de la acusada.

Además, están siendo recopilados los posteos de Mancilla en las redes sociales, entre ellos, uno realizado una semana antes del homicidio, en el que la mujer habría hecho referencia a la situación de acoso.

El video

"Hace un tiempo que me amenazaba. Decía que yo era de él, que él era mi dueño. Y no paraba. Vine a su casa y le dije lo mal que me sentía, todo el tiempo. Traté de ser sincera. Le avisé que lo quería matar porque no me dejaba tranquila y soñaba muchas cosas", explicó Mancilla, con la voz agitada, en el video que subió a las redes sociales.

La mujer contó que discutieron y luego lo apuñaló varias veces. "No sé cuántas, porque se movía mucho. No me dejaba hacer algo limpio para que no sufriera", sostuvo. Y siguió: "En realidad quería que sufriera pero mi intención no era quitarle la vida, sino asustarlo tanto como para que no se pudiera meter nunca más conmigo".

Según la investigación, Baciocchi había sido docente de Mancilla --cuando la joven tenía 14 años-- en el colegio Polivalente de Arte de la ciudad de Río Grande, por lo que se está tratando de determinar si en ese momento comenzó una historia de acoso y abuso sexual.

"Ya nadie va a volver a tocarme. No quería llegar a esta instancia. Quería que parara, que dejara de manosearme. Les pido perdón a todos mis seres queridos, a los padres de mis hijos que tenían miedo de que Alexis les haga daño", expresó la joven.