TEATRO

¿Quién es Clara Wieck?

Aunque eclipsada para la historiografía musical por ser la esposa del genial Robert Schumann, fue no sólo una de las intérpretes más destacadas de su tiempo sino también una admirada compositora además de influyente difusora del Romanticismo musical. En esta obra, se presenta ante el público para dar testimonio de su vida, de su pasión por la música y de los acontecimientos que aún hoy la juzgan: su ausencia durante el encierro de su marido en un asilo para alienados y su polémica relación con Brahms. Dialoga con el público: no canta, no toca el piano, pero la música está presente. Hasta el 31 de diciembre se puede ver en la plataforma Vivamos Cultura el registro de uno de los espectáculos del Teatro San Martín más convocantes del año. Dramaturgia de Beatriz Gambartes y Diego Vila, iluminación de David Seldes, vestuario de Graciela Galán y escenografía de Gastón Joubert. Con Annie Dutoit Argerich, Eduardo Delgado en piano y Víctor Torres como barítono.

Disponible a través de Vivamos Cultura. Hasta el 31 de diciembre. Gratis.

Lo que queda de nosotros

Nata y Toto protagonizan esta historia: ella es una mujer sin apegos, alejada de todos esos "pequeños afectos" que puedan lastimarla, y él, un perro que ama incondicionalmente y que anhela estar en brazos de Nata sin importar las circunstancias. Temporada estival de una obra internacional cuya autoría es del dramaturgo, actor y director mexicano Alejandro Ricaño. La dirección actoral en la versión local está a cargo de Virginia Magnago, mientras que los protagónicos son de Alberto Ajaka y la actriz colombiana Carolina Ramírez. Desde el miércoles 4.

De miercoles a domingo, a las 21, en el Tabarís, Av. Corrientes 831. Entrada: $4500.

MÚSICA

El hombrecito del mar

A once años de su ultimo disco con nuevas canciones, León Gieco acaba de editar un nuevo trabajo. Se trata de un álbum que debió grabarse en Los Ángeles en mayo de 2020, pero la pandemia cambió sus planes: terminó registrándose por zoom, con los músicos norteamericanos en los Estados Unidos (entre ellos el legendario baterista Vinnie Colaiuta) y León y su viejo compañero Luis Gurevich tocando en Buenos Aires. La voz, posteriormente, se puso en la Argentina, y en registros realizados al aire libre. La lista de invitados es amplia y sorprendente: Lila Downs (“Soles y flores”), Emma Shaplin ("Las ausencias"), Gustavo Santaoalla (“La amistad”), el mexicano Sergio Arau (“Alimentación.com”), Claudia Puyó (“Todo se quema”), Hilda Lizarazu (“Mis heridas curé”), Roger Waters y Jacques Morelenbaum ("Gira gira girasol", de Víctor Jara), y Silvio Rodríguez con la murga Agarrate Catalina y Lula Bertoldi para un cover de “Sueño con serpientes”.

Bad Sisters

Polly Jean Harvey se pasó el año presentando su libro Orlam, y también ordenando los simples y demás temas perdidos de su carrera para la edición de la caja B-Sides, Demos & Rarities, culminando así el repaso de todo su catálogo, que comenzó desde el 2020, con la reedición de sus discos oficiales y sus correspondientes demos, un tesoro para fans. Pero este año también agregó un nuevo disco a la lista: la banda de sonido de la serie Bad Sisters, que firmó junto a Tim Phillips, el compositor principal, que tuvo a disposición grabaciones de su voz para armar los temas instrumentales. La joya del álbum son dos covers: “Who By Fire”, de Leonard Cohen, y "Run On", un tema tradicional norteamericano, conocido como “God’s Gonna Cut You Down” en la versión de Johnny Cash.

ONLINE

Connect

Takashi Miike, director de títulos indispensables del cine japonés extremo de comienzos del milenio como Dead or Alive, Ichi the Killer y Audition, se dio una vuelta por la vecina Corea para adaptar la historieta web Connect en seis tensos episodios disponibles en Star+. Todo comienza cuando, una noche cualquiera, al joven Ha Dong-soo lo secuestra una banda de traficantes de órganos. Uno de sus ojos termina en el cuerpo de un asesino serial obsesionado con crear esculturas cadavéricas. Pero el viejo truco narrativo de una parte del cuerpo trasplantada es apenas un detalle: desde chiquito Ha sabe que es inmortal, y cualquier golpe, corte o desmembramiento es apenas una circunstancia pasajera. La búsqueda del globo ocular perdido pone al protagonista en contacto con un peligroso grupo criminal, al tiempo que la policía de Busan comienza a verlo como sospechoso de los horribles homicidios. Con más de un centenar de largometrajes en su filmografía, Miike todavía tiene cartuchos para disparar.

The Witcher: Blood Origin

“Más de mil años antes de los eventos de The Witcher, siete parias de un mundo élfico unen sus fuerzas en una misión contra un imperio todopoderoso”. La sinopsis oficial de Netflix es clara: no hay personajes compartidos entre esta precuela y la serie madre, pero resulta claro que los eventos previos desembocan en la así llamada Conjunción de las Esferas. Uno de los principales atractivos de este spin off, basado en la obra del polaco Andrzej Sapkowski, es la presencia central de la gran actriz chino-malaya Michelle Yeoh, cuya participación en la reciente Todo en todas partes al mismo tiempo es apenas un botón de muestra de una carrera que llega hasta comienzos de los años 80 en Hong Kong.

CINE

Le pupille

La italiana Alice Rohrwacher celebra las fiestas con este cortometraje genial, rodado en 16mm y estrenado en el Festival de Cannes, en el cual un grupo de niñas pupilas en una escuela de monjas atraviesa la Nochebuena y la Navidad entre retos, disfraces, pesebres vivos y una torta hecha con setenta huevos. A pesar de que puede verse en Disney+, el pequeño film poco y nada tiene que ver con las fórmulas narrativas de la compañía del ratón. Hay algo dickensiano en los rostros de las protagonistas, huérfanas cuyas miradas conjugan la tristeza y la esperanza, mientras escuchan por obligación el último reporte radial de la guerra (la historia transcurre en Italia en los años 40) y, por un problema de recepción, comienzan a bailar y cantar al ritmo de una canción de moda con letra picaresca. Valeria Bruni Tedeschi es la ansiosa amante de un conde mujeriego y Alba Rohrwacher, hermana de la directora, interpreta a la rigurosa madre superiora de esta fábula navideña sin moraleja a la vista.

Paula

El segundo largometraje de Florencia Wehbe, que formó parte de la Competencia Argentina del Bafici, puede verse exclusivamente en el Cine Gaumont. Relato de crecimiento, la adolescente Paula (Lucía Castro), una chica cordobesa de quince años, da sus primeros pasos hacia la adultez al tiempo que lidia con los estereotipos femeninos ligados al cuerpo y, en particular, la delgadez. En palabras de la realizadora, cuyo film aborda temas como la bulimia y el abuso de las redes sociales, la película es “un grito desesperado, urgente, necesario. Es una bocanada de aire, un grito que cuenta el inicio de un estigma que deja huellas en el cuerpo y en la mente, fantasmas que nos acompañan toda nuestra vida”.

TV

La aparición

Durante muchos años, el menú de clásicos navideños de la televisión abierta solía incluir grandes producciones bíblicas como Rey de reyes o Ben Hur y alguna apología cristiana de Cecil B. DeMille. En un tono muy diferente, la señal Europa Europa presenta en estos días de fin de año el largometraje del francés Xavier Giannoli, cuya historia pone primera cuando Jacques, un periodista interpretado por Vincent Lindon, recibe un llamado urgente del Vaticano. Es que en un pueblito del sur francés dicen que una adolescente puede escuchar, directamente y sin filtros, a la Virgen María, origen de una peregrinación de fieles que ha comenzado a poner nerviosos a los popes de la Santa Sede. Jacques formará parte de un grupo de investigadores en busca de la verdad. ¿Milagro o fantochada turística? El molde narrativo del film de Giannoli es el del thriller, y el camino del héroe está señalizado con los carteles que van del escepticismo y la sospecha iniciales a la duda.

Jueves 29 a las 23, por Europa Europa.

Navidad en CineAr TV

Cine celeste y blanco. La programación de la señal nacional y, a veces, popular CineAr TV para este domingo navideño arranca a las 6 de la mañana (sólo para trasnochadores) con Todo el año es Navidad, el documental de Néstor Frenkel sobre hombres que, todos los años por estas fechas, se disfrazan de Papá Noel por placer, necesidad o negocios. A las 14, le sigue la comedia de Juan Taratuto No sos vos, soy yo, protagonizada por Diego Peretti, Cecilia Dopazo y Soledad Villamil. Ya a la nochecita, a las 20, el largometraje de Martín Rejtman de 2003 que presenta a un Vicentico en estado de gracia, intentando hacer dinero con la importación de Los guantes mágicos.

Hoy desde las 6 de la mañana, por CineAr TV.