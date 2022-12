DOMINGO 25

LUNES 26

ARTE

Rostros del crimen El género negro toma la posta en la contemporaneidad y muestra los fracasos de la llamada civilización, atraviesa la niebla del engaño y la manipulación, le saca la careta a la sociedad para llegar a la avaricia y la violencia, sus verdaderos engranajes. También confronta oportunamente la noción de ley con la de justicia. Así interpela a la realidad y habla de angustias y de convicciones. Mediante estos rostros, la muestra de Alejandro Meter se propone entender la narrativa policial y de género como un modo de pensar la actualidad y reconocer a sus autoras y autores como observadores críticos de la misma.

Hasta el 31 de marzo, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

Antropoceno Se exhibe la muestra de Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal y Nicholas de Pencier. Combinando arte, cine, realidad virtual, realidad aumentada e investigación científica, el proyecto investiga la influencia humana en el estado, la dinámica y el futuro de la Tierra. Con curaduría de Sophie Hackett y Andrea Kunard, Urs Stahel.

En Fundación Proa, Pedro de Mendoza 1929. Gratis.

Hábitat Se presenta la exhibición de Luciana Levinton, con curaduría de Georgina Gluzman. Su trabajo se desarrolla en grandes telas y en soportes menos usuales. Levinton realiza pinturas en óleo sobre lienzo y óleo sobre papel, intervenciones en acrílico sobre páginas de revistas de arquitectura de los años 70 y murales de gran formato. Dueña de un conocimiento profundo sobre la historia de la arquitectura, donde la participación de la mujer era ignorada, Levinton busca darle visibilidad y para ello, interviene páginas de publicaciones con imágenes sugeridas por las creaciones de mujeres que han moldeado el espacio.

En el Museo de Arte Contemporáneo, Av. San Juan 328. Gratis.

ETCÉTERA

Pasión de multitudes Más de cien camisetas de diferentes clubes y de la selección, pelotas, botines, copas, medallas, fotografías, videos, figuritas, credenciales, partes de estadios y varias sorpresas en una exposición imperdible sobre la historia del fútbol argentino desde sus inicios hasta la actualidad. La exhibición propone un largo recorrido de camisetas históricas, que comienza con una usada en 1901 por los jugadores del club Alumni e incluye las que llevaron en distintos equipos los grandes ídolos del fútbol argentino a lo largo del tiempo. De Onzari y su gol en 1924 hasta Messi en el Mundial 2014.

Desde el 22 de diciembre, en el Museo Histórico Nacional, Defensa 1500. Gratis.

Borges e Israel Borges asimilaba el concepto de civilización occidental a lo griego y a lo judío. Organizada a partir de ejes que incluyen el plano familiar y personal, la mística y filosofía judía y la Cábala, la muestra persigue las influencias literarias y las huellas de temas judíos en su literatura. El plano íntimo y personal aborda el origen judío de su familia materna, la profunda impronta tutorial de Rafael Cansinos Asséns, la amistad con los intelectuales judíos argentinos y su visita al Estado de Israel en ocasión de la recepción del Premio Jerusalem en reconocimiento a su obra intelectual.

Hasta el 30 de diciembre, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

MARTES 27

ARTE

Ilusión y bochorno Sofía Bohtlingk se ha ganado un lugar en el arte contemporáneo argentino por sus exploraciones matéricas, procesales y poéticas de la pintura. En esta muestra explora el pintar sin atenerse a nociones de composición ni de expresión subjetiva sino en respuesta a preguntas como por ejemplo acerca de la relación entre la perfección de los conceptos de la geometría y la naturaleza, donde las formas regulares como el cuadrado o rectángulo exacto no aparecen. En las obras exhibidas la artista incorpora la idea del azar en contraposición con la voluntad individual, recuerdos infantiles, la noción de que la pintura “pueda hacerse sola”.

En Galería Nora Fisch, Av. Córdoba 5222. Gratis.

MÚSICA

Mariano Godoy Señalado como uno de los artistas que está revolucionando la escena actual del tango, el cantautor y bandoneonista Mariano Godoy se presentará en vivo. Estará acompañado por su banda y el productor musical de sus últimos discos Sebastián Barbui, clon quien están preparando varias sorpresas y así despedir lo que fue un año con lanzamientos de canciones, giras, videoclips, incluyendo la presentación de “Bandólica”, el nuevo instrumento inventado por el artista.

A las 20.30, en La Trastienda, Balcarce 460. Entrada: desde $1800.

CINE

Herbaria Tras obtener el Premio a Mejor Dirección en la Competencia Argentina y una

Mención Especial Mejor Sonido en el Festival de Cine de Mar del Plata, se estrena el nuevo film de Leandro Listorti (Los jóvenes muertos). El documental funciona como una excursión al quehacer de la preservación botánica y fílmica, explorando en sus procesos invisibles las derivaciones artísticas y políticas que las conectan. Como si no hubiera discontinuidad entre uno y otro y lo compartieran todo: la delicadeza de su arte manual, la resistencia de su método frente al paso del tiempo, el poder de la imagen por encima del poder del olvido.

A las 12.40, en el Cine Gaumont, Rivadavia 1635. Entrada: $200.

A Short Story Mubi estrena una mágica historia de hadas sobre el encuentro entre un gato negro que usa una larga gabardina y un espantapájaros, así como el misterioso viaje que ocurre después de esto. Toda la inventiva de Bi Gan (el cineasta chino mejor conocido por la épica que hizo con una toma impresionante de una hora) se canaliza en este fascinante corto nuevo desdoblado a partir del punto de vista felino. Esta película surrealista abreva del reino de los sueños y desborda magia técnica.

Disponible a través de Mubi.

TEATRO

El placer de especular Dos amigas. Una cita. O no. Un hombre increíble. O quizás un idiota. No, un divino. O no. Actores: Marcela Peidro, Melisa Freund. Dirección: Lorena Romanin.

A las 20.50, 21.20, 21.50 y 22.20, en Microteatro, Serrano 1139. Entrada: $600.

MIÉRCOLES 28

MÚSICA

Bestia Bebé El grupo despide el año a lo grande con su Gira por Nada, un intenso tour que los llevó por Mendoza, San Juan, Salta, Tucumán y Córdoba. A nivel internacional visitaron Lima, Madrid, La Coruña o Santiago de Chile, siempre acompañados por un público fiel que les hace el aguante. La banda encuentra su inspiración en amigos, amor, fútbol, perros, autos y vivencias personales. En esta ocasión los acompañarán la hija de Rosario Bléfari, Nina Suárez, quien estará adelantando canciones de su primera producción. Abren los Mi Primer Año Sabático, será el debut porteño de la gran banda de Santa Fe.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $1900.

Tayhana Productora y DJ nacida en la ciudad patagónica de Caleta Olivia, fue una de las productoras detrás de Motomami, el celebrado disco de Rosalía. Su sonido remite a lo tribal, al exorcismo; en sus sets ronda una sensación de despojo e invitación al ritual, ese que toda buena fiesta debería tener. Sus beats se debaten entre lo oscuro del trance de bandas como The Knife con la algarabía fiestera del reggaeton y la cumbia. Esta noche también se presentará Six Sex, la hada reggaetonera que cautivó a fans del perreo, cumbieres, ravers y chicos raros por igual. Completa la fecha con su impronta hiphopera el productor y rapero Mhteresuno.

A las 23, en Camping, Av. Libertador 999. Entrada: desde $2500.

ARTE

Penta Mantra Se exhiben las obras de Pablo Firpo, Tomás Fracchia y Ginevra Landini, con un cuento de Cristina Póstleman. En esta propuesta Pentra Mantra vuelve a apostar por el diálogo intergeneracional de artistas. Se presentará la obra de tres artistas de diferentes géneros, generaciones, y búsquedas, donde la línea, el relieve, el color, y el paisaje son los protagonistas hipnotizados por el hechizo de las palabras de la escritora Cristina Póstleman, doctora en filosofía especializada en estéticas y teoría del arte, cuyo cuento nos propone un recorrido poético de esta intrigante puesta en escena.

En PM, Tres Sargentos 463. Gratis.

ARTE

El brujo En su rol de curador, Raúl Flores presenta un video de Rodrigo Moraes que combina un estilo inspirado en el teatro de sombras asiático con un clima de fábula folk europea, una narrativa fragmentada, por momentos desopilante y bizarra y un sentido muy contemporáneo del amor.

En Galería Nora Fisch, Av. Córdoba 5222. Gratis.

CINE

El coso No alcanzan los testimonios de quienes lo conocieron ni el registro de su imagen y su voz para dar cuenta de quién fue Federico Manuel Peralta Ramos, un artista absolutamente comprometido en la creación de una obra efímera y eterna. Federico fue uno de los más conspicuos ejecutores de la desmaterialización del arte. Entendió, como pocos, que sólo hay mundo en el lenguaje. Y que del choque de las significaciones surgen las galaxias poéticas que nos permiten soportar el absurdo de haber nacido. Néstor Frenkel (Todo el año es navidad, Buscando a Reynolds) emprende la tarea de dedicarle un documental a este personaje fascinante.

A las 13, 16.45 y 20.30, en el Cine Gaumont, Rivadavia 1635. Gratis.

JUEVES 29

ARTE

Madre rev/belada Se reinaugura la exposición Hebe de Bonafini, un recorrido por la impresionante vida de la pionera en la lucha contra el terrorismo de Estado y referente de los derechos humanos. Curada por Ulises Gorini, la muestra cuenta con imágenes de su archivo que la retratan desde sus tempranos años en aquella barriada popular bonaerense, su noviazgo y casamiento, el nacimiento de sus hijos, la vida familiar y su tránsito a la lucha política. Se exhiben fotografías emblemáticas de la historia argentina, en vínculo con la Asociación Madres de Plaza de Mayo, organismo central en el pedido de justicia por los crímenes de lesa humanidad.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Currículum cero A veinte años de su primera edición, se lanzó esta edición aniversario celebrando la historia de la convocatoria, a lo largo de sus diez ediciones. La nueva edición puso el foco en las propuestas, sin límites de edad. Artistas seleccionados: Lucía Carrera, Adrián Castillos Quintela, Ezequiel Chiodi, Bárbara De Cicco, Brenda Erdei, Foguel, Juana Freyer, Candela González, Pedro Greco, Brian Maltz, Tobías Mao y Mariano Martínez, entre otros.

En Galería Ruth Benzacar, Velasco 1287. Gratis.

CINE

Encuesta de cine argentino Tres revistas de cine integradas por críticos jóvenes reunieron esfuerzos para realizar una "Encuesta sobre cine argentino". 546 personas respondieron y con ese material se confeccionó una lista de 100 títulos que se puede consultar de diversas maneras en encuestadecineargentino.com. Tres salas de cine alternativo reúnen ahora esfuerzos para ilustrar esa encuesta. Durante diciembre, Malba se suma al CCK y a la Enerc para exhibir unos 40 de los films surgidos de la encuesta. Hoy podrá verse La mujer sin cabeza, de Lucrecia Martel.

A las 18 y a las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $450.

TEATRO

El cascanueces Creado durante la época dorada del ballet clásico en Rusia, es el ballet más conocido del mundo. El cascanueces de madera se convierte en un príncipe encantador en la ensoñación de Clara, para llevarla por distintos mundos en su camino a la adultez. El mundo de los sueños y los desafíos que enfrenta una niña que se convierte en mujer son los temas subyacentes de una obra que el genial Nureyev desentraña como pocos. Una inspiradora historia para toda la familia en el fin de año. Actores y director: Ballet Estable del Teatro Colón.

A las 20, en el Teatro Colón, Cerrito 628. Entrada: desde $700.

MÚSICA

La Fundación de Funk La banda invita a disfrutar de canciones inolvidables con arreglos originales, voces, vientos potentes y mucho, pero mucho groove. La Fundación de Funk propone un recorrido por los clásicos del funk y del soul con un sello único. Desde 2015 han realizado un sinfín de shows acompañando a Deborah Dixon, reconocida figura de la escena local. Son Nacho Porqueres en bajo, Silvio Marzolini en teclados, Juan Pancino en guitarra, Maxi Larreta en batería, Choco Mike, Eugenia Tofanelli y Camila Bouvier en voces, Mauro Montes de Oca en trompeta y Adrián Piro en saxo.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $1300.

VIERNES 30

ARTE

Las mujeres de mi vida El CCK sigue presentando la primera exposición retrospectiva de Maitena, ícono del humor y la cultura argentina, socióloga de la vida cotidiana y referente ineludible de la historieta latinoamericana. La exposición, curada por Liliana Viola y con diseño de montaje de Alejandro Ros, abarca ocho salas del cuarto piso del Kirchner. Se puede apreciar en el recorrido bocetos y piezas originales de sus grandes éxitos como Mujeres Alteradas, Superadas y Curvas peligrosas, dibujos eróticos que fueron parte de sus publicaciones en Sex Humor, Cerdos & Peces y la Fierro y una sala dedicada a compartir con el público el proceso creativo.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Figuritas Esta muestra busca conexiones entre las artes visuales y el fútbol, dos manifestaciones culturales trascendentales para nuestra contemporaneidad. Y también, dos pasiones. En un arco de tiempo que va desde los años noventa hasta el presente, la exposición bucea en el arte argentino y encuentra que el fútbol aparece en obras de artistas de poéticas y trayectorias diversas, y por razones variadas: por la atracción de sus objetos y colores, por la fuerza de sus propias historias o por su manera de condensar la trama social de una época específica. Con la curaduría de Jesu Antuña, Joaquín Barrera y Marcos Krämer.

Hasta el 26 de febrero, en la Casa del Bicentenario. Riobamba 985. Gratis.

Escenas de una pintura Dice el texto de Pablo Ziccarello sobre las obras de Gustavo Navas: “Las personas no toleran la irrupción avasallante del azar, quedarse sin justificaciones trascendentes, razones, o motivos suficientes que vuelvan a ordenar el mundo. Encuentros y desplazamientos confluyen entre tela y tela en la escena de una pintura, funcionan como pantallas de proyección en donde antes que el entendimiento de un relato particular, se encuentran las huellas de imágenes mentales conectadas por una sensación de raíz que las vuelve otra vez cosa y objeto, materia y memoria”.

En el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Gratis.

Homenaje a Eduardo Iglesias La muestra, curada por el escritor y ensayista Guillermo David, permitirá apreciar trabajos de Iglesias Brickles realizados entre 1993 y 2011, con su personal técnica de xilopintura, en la que supo mezclar lenguajes y herramientas tanto del grabado como de la pintura tradicional.

En el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

CINE

Pornomelancolía Tras tener su estreno internacional en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián –donde fue distinguida por el jurado con el Premio a Mejor Fotografía–, y habiendo sido seleccionada como película de clausura de esta edición del Festival Asterisco, se estrena el filme de Manuel Abramovich (Años luz, Soldado). Lalo es sex-influencer: postea fotos de su cuerpo desnudo y videos porno caseros para sus miles de seguidores en las redes sociales. Lalo dirige su propia vida, pero en la intimidad, fuera del personaje, pareciera vivir en una permanente melancolía. ¿A dónde va el propio deseo cuando la vida se convierte en un show sexual?

En el cine Gaumont, Rivadavia 1635. Entrada: $200.

SÁBADO 31

ARTE

Humana Jessica Trosman y Martín Churba necesitaron explorar otros territorios. Se detuvieron en la memoria de los objetos, los materiales y los procesos. Decidieron hacer actualizaciones atemporales más ligadas a la condición humana que a la percha. Lo residual se convirtió en materia prima: montañas de residuos que se amontonan a los que se les añaden nuevas historias de quienes viven de ella son el estímulo de este proceso artístico. Algunos exploran el encuentro de un imaginario tesoro, otros recuperan los materiales clasificándolos y los devuelven a la vida. Una potencial belleza emerge de estas montañas alteradas. Curada por Carlos Herrera.

En la Usina del Arte, Av. Pedro de Mendoza 501. Gratis.

Schhhiii Primera exposición panorámica de la artista brasileña Anna Maria Maiolino, que abarca más de cincuenta años de producción artística. La exhibición reúne una selección de más de 200 obras, entre las que se incluyen pinturas, dibujos, xilograbados, esculturas, fotografías, videos, piezas sonoras e instalaciones, realizadas desde fines de los años 70 hasta la actualidad. Curada por Paulo Miyada –curador en jefe del Instituto Tomie Ohtake y de arte latinoamericano del Pompidou–, la muestra se presentó en San Pablo entre mayo y julio de 2022 y es el resultado de tres años de investigación y muchas horas de conversación e intercambio con la artista. El título de la muestra está tomado de un poema homónimo de Maiolino –quien entre 1984 y 1989 vivió en la Argentina– de 1996. Este poema es emblemático de su producción porque presenta un acercamiento visceral a la cuestión política. El rechazo por el totalitarismo se expresa en él de un modo emotivo, marcado por la experiencia sensorial, que lo aleja del discurso panfletario. Hasta el 20 de febrero.

En el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: desde $450.

CINE

Mete miedo La nueva película de Néstor Sánchez Sotelo (Caída del cielo) elige un planteo inicial seductor, para luego meterse sin amagues a su trama con alta dosis de terror: una figura femenina, un (auto)sacrificio, un ritual sangriento, un personaje en estado de coma casi irreversible. El espectador adicto al género quedará satisfecho con ciertas escenas eficaces y elocuentes. Tres personajes de peso: la fiscal Fátima (María Abadi), una oficial de policía (Melisa Garat) y un detective (Marco de la O, actor exportado) irán completando la historia que escarba en un pasado siniestro y de compleja resolución.

Disponible a través de Cine.ar

El lado salvaje En esta película, Clara (Vanesa González) regresa a la centenaria estancia patagónica, con Martín, su pequeño hijo, luego de veinte años de ausencia. Allí la espera su papá, Daniel (Osmar Núñez), con el que Clara está distanciado por un viejo e inútil rencor. La estancia ha envejecido como su padre y a los problemas habituales se suma una jauría de perros salvajes que diezman a los rebaños y los acechan. Clara deberá llegar hasta su Lado Salvaje para salvar a su padre, resolver sus contradicciones y recuperar a su familia. Dirige Juan Dickinson.

Disponible a través de Cine.ar

ETCÉTERA

Club 69 Esta es una fiesta hecha por artistas para quienes, además de bailar, disfrutan de ser parte de un espectáculo que se reinventa cada semana. Cultura pop, visuales, erotismo y alegría en exuberantes y surrealistas performances.

A las 23.50, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $5000.

