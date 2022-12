El 2022 es el mojón número 45 en la historia de la pelea de aquel grupo de catorce madres que el 30 de abril de 1977 dieron la primera vuelta alrededor de la Pirámide de Mayo pidiendo por la aparición con vida de sus hijas e hijos desaparecidos por la dictadura. Sin más que un pañuelo en la cabeza, con la convicción de encontrar la verdad sobre el paradero de sus amores, iniciaron un camino de movilización que está cumpliendo 45 años. Los jueves, en Plaza de Mayo. Los miércoles, las rondas son en Plaza San Martín, en La Plata.



El Concejo Deliberante de La Plata votó por unanimidad que una de las calles que circundan la céntrica plaza platense cambie su nomenclatura y, desde ahora, sea llamada “Madres y Abuelas de la Plaza” en homenaje “a las que trabajaron, a las que pusieron el cuerpo, a las que no faltaron a la plaza, a las que nunca dijeron que no a nada. Porque son compañeras que hicieron mucho y que trabajaron mucho para reivindicar a sus hijos”, tal cual definía Hebe de Bonafini a las Madres de La Plata. La ordenanza fue impulsada por el bloque de concejales del Frente de Todos. La calle es 6 entre 50 y 54 que no sólo es parte de la plaza, sino también de la Gobernación de la provincia.

La Plaza San Martín ha sido el lugar de encuentro de las Madres de la plaza -además de Plaza de Mayo- para realizar la tradicional marcha. En la capital bonaerense, la convocatoria se realizaba los días miércoles mientras que en Plaza de Mayo los días jueves. “Queremos rendirle homenaje a Hebe en particular y a las Madres en general, cambiando el nombre de calle 6, una de las calles que circundan la Plaza San Martin por el de la emblemática organización de Madres y Abuelas que enfrentó al terrorismo de Estado”, destacó el concejal por el FDT Guillermo ‘Nano’ Cara impulsor del proyecto.

En su discurso durante la sesión del concejo que votó esta medida, Cara reflexionó que la militancia de las Madres “es una marcha que lleva cuarenta y cinco años, que no ha terminado y que sigue buscando ensanchar la vereda de la democracia, de la justica y de las instituciones”. “Basta hacer un pequeño ejercicio de memoria para pensarse en los zapatos de esas madres allá, hace 45 años, en el surgimiento frente a una Casa de Gobierno ocupada por el genocida (Ibérico Manuel) Saint-Jean”, expresó el concejal platense, y agregó que la medida “es un acompañamiento que tiene una huella en la historia” a quienes “parieron una identidad política para nuestra ciudad”.

Durante la sesión del concejo, además del cambio de nombre a la calle 6, y en el marco de una agenda en materia de Derechos Humanos para La Plata, se aprobó el otorgamiento de un subsidio mensual equivalente a cuatro sueldos docentes a la Asociación Civil ‘Abuelas de Plaza de Mayo’. Se creará el programa ‘Descubriendo mi Ciudad’ para fomentar la concientización, participación y conocimiento de los estudiantes que estén cursando el primer año del ciclo superior y para ingresantes de la Universidad de La Plata. Esto permitirá construir un circuito integrado por diversas temáticas fomentando la valiosa determinación de adquirir mayores conocimientos en la materia de historia, geografía, política y ciudadanía sobre diversos puntos emblemáticos de la ciudad.