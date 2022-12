En el marco de la causa en la que los fiscales Valeria Haurigot y Franco Carbone imputaron a 19 integrantes de una banda liderada por el ex piloto civil Julio "Peruano" Rodríguez Granthon, se conocieron escuchas telefónicas de peso para la investigación. Dos presuntos sicarios de la organización delictiva -acusada de cometer delitos contra las personas, la vida, la propiedad y la seguridad pública, en Rosario, Arroyo Seco y Funes- mantuvieron una charla por WhatsApp, en la que uno le dice al otro: "Vos hacé fiambre y el loco te va a pagar lo que vos le pidas. ¿Me entendés?”, en referencia a otro de los imputados en la estructura delictiva. El interlocutor que recibió la instrucción es quien además, el lunes pasado, amenazó al fiscal Carbone, en plena audiencia.

Nazareno “Anteojitos” Gauna y Mauro Rial mantuvieron la conversación el 26 de abril pasado. Ambos están siendo acusados como parte de la banda de Rodríguez Granthon, quien se encuentra detenido en el penal federal de Ezeiza en cumplimiento de dos condenas por narcotráfico y una prisión preventiva en el marco de la causa por el crimen del ex concejal Eduardo Trasante, donde aparece como partícipe, junto a otras personas, hecho por el que este lunes se inicia la audiencia preliminar al juicio.



El diálogo de Whatsapp entre los mencionados miembros fue ventilado en el marco de la audiencia imputativa que comenzó el lunes pasado en el Centro de Justicia Penal. Según se indicó, la charla tuvo lugar después de que Gauna participara en una balacera en la que dos personas resultaron heridas y lo que se deja ver es que no habían cumplido con el encargo, ya que la orden del imputado como una especie de jefe de sicarios y tiratiros del Peruano, Brian “Negro” Villalba, era de ultimar a los apuntados.



En los mensajes de voz, Rial le comentó a Gauna que recién había terminado de hablar con Villalba –preso en la cárcel de Piñero– para establecer el monto de dinero que tenían que pagarles por el ataque a tiros. En ese contexto le plantea el reproche del presunto jefe de sicarios de que no había matado a sus dos objetivos, según publicó Rosario3.com. “Me dice: 'No mataron a nadie'”, expresó Rial a su interlocutor, quien le responde: “Eran 600 si los dos a los que le pegamos se hacían percha. ¿Cien palos al menos, boludo, eh? ¿O vos decís que no? Hay dos heridos”. Rial agrega: “Sí, amigo. Te va a tirar cien lucas, pero al loco le gusta… El loco te digo la posta, amigo, de palabra… El loco quiere fiambre. Vos le hacés fiambre y el loco te va a pagar lo que vos le pidas, ¿me entendés?”. Y Gauna responde: “Ya sé, amigo. Yo les dije a los pibes que se paga solamente si es fiambre. Si no, no se paga nada. Les dije que tenemos que ir a lo seguro. Decile que yo le doy mi palabra que todos los trabajos que vamos a hacer de ahora en adelante va a haber fiambre”.



“Claro, amigo. No da para quedar mal y quemar la cabida. Escuchá, yo ahí le mando, pero ahora guardaba el celu una hora (en la cárcel). Pero ahora nos vamos a activar con los hermanos del pibe que nos mataron. Llevan una tarta (ametralladora) y tienen dos cajas y media de confites (balas). Estamos bien armados, amigo”, sumó Rial.