La Cámara Federal de Casación absolvió a un detenido que había sido condenado a dos meses de prisión efectiva porque durante una requisa le encontraron ocho cigarrillos de marihuana que intentó ocultar en su boca.

Los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos dispusieron la absolución de Marcelo Daniel Salvini, quien reconoció que la droga era suya, que era para consumo personal y que desde que está detenido cumpliendo una condena transita por un tratamiento para su adicción.

Salvini había sido condenado por el juez federal de Paraná Pablo Andrés Seró por el delito de "tenencia de estupefaciente para consumo personal", que fue descartado por la Corte Suprema cuando ello no implique una afectación a la salud pública.

El juez entrerriano consideró que los ocho cigarrillos de marihuana hallados en su celda el 18 de julio del año 2017 en la Unidad Penal Nº7 de Gualeguay, tras una inspección de rutina en el pabellón número dos, donde se encontraba alojado, podían afectar al resto de la población carcelaria.

Pero los jueces de la Casación replicaron que "el comportamiento del imputado, en modo alguno colocó en peligro concreto o causó daños a bienes jurídicos o derechos de terceros, línea demarcadora que sólo de ser sobrepasada consentiría la intromisión judicial".

"La cantidad de material estupefaciente hallado en la celda donde se alojaba Marcelo Daniel Salvini (1,078 gramos netos) constituía más bien una escasa cuantía. Sumado a ello, el hecho de haberse encontrado en el interior de su boca envueltos en un plástico negro al momento de requisarse sus pertenencias, hace que luzca evidente la omisión de trascendencia a terceros y/o afectación a la salud o seguridad pública", resumió el fallo.

El detenido describió en su indagatoria: "Desde que empecé la condena estoy haciendo un tratamiento para dejar las drogas, vengo bastante bien porque desde la última vez que me sacaron eso no vengo consumiendo". "El tratamiento lo hago afuera de la Unidad, en el Hospital San Antonio de Gualeguay, y me trata un grupo de Alcohólicos Anónimos, me llevan los martes y los jueves, desde las siete hasta las ocho y media", añadió.