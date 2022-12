La Universidad Nacional de Rosario (UNR) incorpora a cinco personas trans como personal no docente; y en tres años, el Cupo Laboral Travesti Trans “Alejandra Gonzalez” ya suma 18 trabajadores/as travesti, trans y transexuales. De esa manera, es la universidad nacional que más incorporaciones concretó en su planta permanente. El lunes, a las 9, en la Sede de Gobierno de UNR, se realizará el encuentro que le dará la bienvenida institucional al nuevo personal.

En 2019, la UNR creó por resolución rectoral el Cupo Laboral Travesti Trans “Alejandra González”. Desde entonces y cada año, incorpora de manera sistemática personal travesti, transgénero y transexual en su planta no docente, a través de una propuesta coordinada por el Área de Género y Sexualidades y el gremio APUR.

La normativa interna es anterior a la Ley Nacional 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para las Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins” que se sancionó en junio de 2021. La normativa nacional establece que el Estado comprendido por los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado, “debe ocupar, en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal, puestos de trabajo con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.



En tanto, sin contraponerse a la Ley, en la UNR se incorpora un número no menor a 3 personas por año. "La decisión política de la actual gestión universitaria permitió que sistemáticamente ese número sea superado. En solo tres años de implementación, la universidad está cerca de completar el porcentaje previsto por la legislación nacional, situación que no se da en ningún otro organismo de la Administración Pública ni otras universidades del país", señalaron desde la casa de altos estudios.



En cuanto a las nuevas incorporaciones, se indicó que el nuevo personal no docente que ingresa a través del cupo se desempeñará en la Dirección de Educación Física UNR, la Escuela de enseñanza media Agrotécnica, la Facultad de Arquitectura, la nueva Escuela de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura.

En cuanto al proceso de inserción laboral, desde la UNR recordaron que se inicia cada año con la convocatoria a integrar el Registro Único de Aspirantes que se abre durante 3 semanas, en octubre. A partir de allí se realizan entrevistas a aspirantes cuyos perfiles sean compatibles con las vacantes abiertas. Cabe mencionar que, como criterio general se busca priorizar a la población travesti trans que presenta las mayores tasas de desempleo, que coincide con la población que ronda los 40 años de edad.

A su vez, el Área de Género y Sexualidades articula esta convocatoria con la organización civil Contratá Trans, que tiene como propósito mejorar las condiciones socio-laborales de la comunidad travesti trans y ser el nexo con el sector productivo. De esta manera, cada aspirante al cupo en UNR puede optar por compartir sus datos en la plataforma de bolsa de trabajo de dicha organización, procurando ampliar las posibilidades de inserción laboral que las convocatorias por cupo no logran cubrir.

Además, el cupo laboral travesti trans en la UNR es "uno de los pocos que no tiene como requisito excluyente contar con el cambio registral y es parte de las políticas impulsadas por el Plan UNR Feminista 2020-2023 donde se construyen herramientas para reconocer la Identidad de género y garantizar el trato digno, una vida universitaria libre de violencias", destacaron.