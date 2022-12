Luego de más de cuatro audiencias orales, finalizó con prisiones preventivas la imputación a 19 miembros de la banda liderada por Julio "el Peruano" Rodríguez Granthon. La asociación ilícita fue acusada por los fiscales Valeria Haurigot y Franco Carbone, por delitos contra las personas, la propiedad, la libertad y la administración y seguridad pública, en Rosario, Arroyo Seco y Funes, además de hechos de tentativa de extorsión y homicidios.

A sus 29 años, Rodríguez Granthon ya tiene dos condenas de la Justicia Federal, que cumple en el penal de Ezeiza, una acusación con pedido de prisión perpetua por su participación en el crimen del exconcejal Eduardo Trasante, y ahora sumó la imputación como jefe de la organización delictiva con peso en la violencia y un circuito económico.

Los demás acusados son Brian Villalba, sindicado como jefe de los sicarios, uno de los hermanos del Peruano, Francisco Antonio; su papá, Francisco Rodríguez Villarreal; su novia de 20 años y un ex cuñado apodado “Toto”. A la lista de acusadas se suman otros nombres como miembros: Esteban Pascua, Pablo Pascua, Cristian Bravo, Nazareno Gauna -quien en la audiencia de la semana pasada amenazó a uno de los fiscales-, entre otros.



La Fiscalía les atribuyó a los imputados junto a otras personas identificadas con pedido de captura vigente, otras no identificadas a la fecha, y junto a menores de edad, haber realizado diferentes hechos de violencia como actividad criminal en Rosario, Arroyo Seco y Funes. A partir de sus actividades vinculadas al narcotráfico y al narcomenudeo sembró de violencia varios barrios de Rosario, particularmente de las zonas oeste y norte. Para la fiscalía, la finalidad era no solo apropiarse del territorio para el desarrollo de sus actividades ilícitas y excluir de allí a la competencia, sino doblegar la voluntad de las personas que mantenían deudas con la asociación criminal para obligarlas a pagarlas, con la intención de sembrar el terror. Las actividades delictivas se ampliaron a las localidades de Funes y Arroyo Seco.



En ese marco, la jueza María Melania Carrara dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para Rodríguez Granthon, Mauro R., Luis L., Alexis C., Jorge P., Gastón C., Claudio C., Esteban P., Lucila R., Vanesa C., Pablo P., Nazareno G., Virginia M., Francisco R., Yanina M., y Brian V. Prisión preventiva efectiva por 120 días para Lautaro R. y Javier A.; y libertad con medidas alternativas por el plazo todas ellas de 120 días para Cristian B. la libertad con medidas alternativas por el plazo todas ellas de 120 días.

Tras la audiencia, el fiscal Carbone señaló que nueve de los acusados ya estaban presos, como el caso de Granthon. Entre los hechos resonantes que se atribuyó a la banda, el fiscal mencionó "un femicidio (víctimas Carla Cabaña y Magalí Paiz), cometido por algunas de las personas que forman parte de la estructura delictiva". Además, se secuestraron 31 celulares en el penal de Piñero y otros diez en la cárcel de Ezeiza. "Nos llamó la atención porque vimos comunicaciones con jefes de otras organizaciones. Granthon trabaja operando desde su celda con un celular", planteó.