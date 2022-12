Desde Santa Fe

Omar Perotti reveló ayer los nombres de quienes les gustaría que lo sucedan en la Casa Gris el 11 de diciembre de 2023. El peronismo tiene “muy buenos cuadros políticos”, dijo. Y mencionó al diputado nacional Roberto Mirabella (que fue su jefe de campaña en las elecciones de 2019, que le permitió al Frente de Todos recuperar la provincia de Santa Fe después de doce años y tres gobernadores socialistas) y al senador nacional Marcelo Lewandowski. Los dos “tienen distintas opciones para definir”. Y acerca de su futuro político, ofreció una pista que lo ubica en una banca de la Legislatura, con lo cual dio a entender que podría encabezar la lista de candidatos a diputados provinciales y –si gana- presidir la Cámara, como ya lo hicieron dos de sus antecesores: Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, después de su mandatos. “Para mí este es el momento de apuntalar” la acción del gobierno y “seguir muy de cerca la consolidación de una forma de trabajar”, prometió el gobernador.

Perotti adelantó sus definiciones políticas en un diálogo con dos colegas de Aire de Santa Fe que le preguntaron -entre otras cosas- si tenía candidatos para sucederlo al frente del gobierno, en 2023. “Hay figuras”, “muy buenos cuadros políticos” que “recorren la provincia con mucha vocación, que tienen potencial y muchas expectativas”, dijo. Y agregó: “Desde los que están en el gabinete” –que no mencionó-, más “el diputado Roberto Mirabella y el senador Marcelo Lewandowski, que tienen distintas opciones”.

Los elogios a Mirabella y a Lewandowski los ubica como opción política, pero la referencia a otros candidatos o candidatas que “están en el gabinete” no cierra el círculo y abre las especulaciones sobre el futuro de las ministras de Gobierno Celia Arena, de Salud Sonia Martorano y de Infraestructura Silvina Frana. La semana pasada la preguntaron a Arena si sería candidata a gobernadora: “Voy a ser lo que tenga que ser”, contestó. Las menciones del mandatario tampoco parecen casual porque en despachos de la Casa Gris circulan encuestas que ubican con buena intención de voto al “candidato o candidata de Perotti”, sin especificar el nombre.

-¿Y cuál será su futuro político? ¿Dónde se imagina usted en 2023? ¿En qué rol? ¿En una banca de la Legislatura? ¿En el Congreso?

-Para mí, será un momento de apuntalar todo el trabajo que hicimos en estos años de gobierno. Seguir muy de cerca la consolidación de una forma de trabajar, de vincularse con los sectores productivos, científicos, tecnológicos, sociales. Y abonar una construcción futura con mucho diálogo. Yo creo profundamente en eso –contestó Perotti. “Por eso, cuando me preguntan quién tiene que conducir esto”, debe ser “quién interprete en nuestro espacio este momento”. “Voy a acompañar a nuestro candidato, haciendo campaña y fundamentalmente, priorizando a Santa Fe”.

-El trato con la oposición fue muy tenso en su gobierno, sobre todo en los primeros dos años. ¿Cómo es hoy su relación con los partidos opositores?

-Tratamos de poner el mejor diálogo y generar los puentes necesarios en un momento en el que los santafesinos y santafesinos necesitan que trabajemos juntos. No son momentos para que la política deje de lado acuerdos a favor de la gente y piense en su conveniencia electoral.

-¿Ve un esquema de grieta en las elecciones del año que viene en la provincia? ¿Peronismo-antiperonismo?

-Ya está instalado porque para muchos la grieta es un negocio. Creen que les conserva votantes. ‘Ttengo un mensaje duro, entonces, esa gente va a seguir muy de cerca lo que digo y así no la disperso’. Eso es preparar soldados para una guerra. Y no tender puentes para una construcción distinta. Tener posiciones firmes no significa generar grietas. Sin diálogo, sin trabajo común, no se sale” de la crisis. “Y sin la posibilidad de acordar con otras fuerzas políticas, y eso es bueno para un país y una provincia, no se sale”.

-¿Cuál es su objetivo para el último año de su gobierno?

-Queremos consolidar lo que planteamos desde el primer día: este es el gobierno que acompaña a los que invierten, producen y trabajan. Es lo que nos permitió haber puesto a Santa Fe de pie –enfatizó.

“La provincia está ordenada y con un despliegue de obras en todo su territorio que es histórico”. “Hemos ordenado los números de Santa Fe y esto nos permite realizar un plan de infraestructura que ha sido muy fuerte en 2022 y va a continuar así en 2023”, dijo el mandatario. Y ponderó las inversiones en servicios básicos que esta semana sintetizó en un informe de sus tres años de gobierno: 78.000 millones en 47 obras de conectividad vial –once de ellas en rutas transversales-, 92.352 millones en obras de agua potable, que es “la inversión más importante en la historia de Santa Fe” para garantizar el acceso al agua y a los servicios sanitarios”, y 10.000 millones en los gasoductos del Gran Santa Fe, Gran Rosario y Regional Sur que beneficiarán a 194.000 hogares, entre otros hechos.