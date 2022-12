El gobierno de Omar Perotti abrió el juego para discutir el año electoral del 2023 y ya aparecieron las críticas. “La convocatoria a los partidos políticos de la provincia de parte del gobierno produjo una doble trampa para los sectores que nunca estuvieron en el poder de Santa Fe y está hecha a imagen y semejanza de los intereses que crecen mientras impulsan la supuesta grieta”, señalaron los diputados provinciales Carlos del Frade de Soberanía Popular y Ruben Giustiniani junto a Agustina Donnet del sector Igualdad.

El lunes pasado distintos partidos abrieron la discusión sobre el calendario electoral de la provincia en una reunión en la Casa Gris. El debate continuará en febrero, por lo que a fines de ese mes o principio de marzo quedarán fijados los días en que se desarrollarán las Paso y la elección general en Santa Fe.

“La primera trampa está en acumular fechas electorales que harán imposible separar y diferenciar las campañas”, coincidieron Del Frade, Giustiniani y Donnet. “A menor diferenciación, habrá más polarización y eso favorecerá a quienes se regodean en persistir en la idea que la política nacional y provincial es solamente elegir entre alguno de los dos lados de la grieta”, agregaron.

Para los diputados, “la segunda trampa es argumentar que las elecciones provinciales no pueden realizarse en junio porque eso implica una larguísima transición entre las autoridades electas, por un lado y las que gobernaron, por otro. Esa es una falsedad. El problema de las transiciones no es la extensión sino la incapacidad de las fuerzas políticas que gobernaron durante los cuarenta años de democracia y que no quieren ponerse de acuerdo en diez puntos mínimos para generar políticas públicas que les sirvan al pueblo y no solamente a la dirigencia de esos grandes espacios”.

“Hacerle cargo a la transición larga de la incapacidad para ponerse de acuerdo de los grandes partidos es una fenomenal hipocresía. Esa incapacidad está en la base del por qué esas grandes estructuras partidarias que gobernaron la provincia durante cuarenta años no pudieron o no quisieron ponerse de acuerdo para generar cinco políticas públicas mínimas en el tema seguridad, por ejemplo”, agregaron en su crítica los legisladores

Para ellos. “La superposición de fechas electorales, por lo tanto, solamente beneficia a las grandes estructuras partidarias y discriminan a las fuerzas minoritarias”

“Las excusas solamente sirven para encubrir las responsabilidades de los sectores que supuestamente se oponen y que, en el fondo, comparten los mandatos de los que concentran y extranjerizan riquezas en pocas manos y multiplican la desigualdad, aquello que llamamos PUS, Partido Único Santafesino”, completaron Del Frade, Giustiniani y Donnet