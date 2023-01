TEATRO

Yo soy mi propia mujer

Julio Chávez regresa con este unipersonal cuyo estreno porteño fue en 2007, con dirección de Agustín Alezzo. El encuentro entre la travesti Charlotte von Mahlsdorf –que sobrevivió al nazismo y al comunismo– y el dramaturgo Doug Wright se convierte en el centro de una obra titulada igual que la autobiografía de Charlotte, y también de un documental de 1992, dirigido por Rosa von Prauheim. Estrenada originalmente en el off neoyorkino en 2003, para esta reposición Chávez asume la dirección, ya que Alezzo falleció en 2020: “Está presente en cada decisión escénica, y festejo todo lo que dejó y también tener esta posibilidad de volver a una obra que puso conmigo”. Con asistencia de dirección de Ramón Gaona, música original de Diego Vainer, escenografía de Jorge Ferrari, iluminación de Gaspar Potocnik y vestuario de Cristina Villamayor y Alejandra Robotti.

Viernes, sábado y domingo a las 20, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: $5200.

Fábregas + Sanjiao

Pablo Fábregas y Fernando Sanjiao, dos de los comediantes de stand up más convocantes de Buenos Aires, se vuelven a juntar para hacer un espectáculo. Un show que no sólo cuenta con sus monólogos individuales, sino que también los presenta sumando sus talentos sobre el escenario. Después de haber trabajado juntos durante una década, en los shows Cachivache, Canchero, Pucha y Mucho, cada uno incursionó en sus espectáculos unipersonales, manteniendo su convocatoria. Este verano se reunen para recuperar la química que conecta a estos dos comediantes que, con estilos muy distintos, logran las mismas carcajadas. A partir del 20 de enero.

Viernes a las 22.30 y sábados 23.30, en la sala Pablo Neruda del paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660. Entradas: desde $ 3800.

MÚSICA

Mesa dulce

A media década de Puñal, hasta aquí su último album de estudio, Dante Spinetta acaba de publicar su quinto opus como solista, en el que comenzó a trabajar aislado durante el confinamiento. Grabado y mezclado en el estudio La Diosa Salvaje, con Oscar “Saga” Herrera como ingeniero de grabación y mezcla junto al legendario Mariano López, lo acompaña su banda de siempre, integrada por Matías Méndez en el bajo, Pablo González en batería, Axel Introini en teclados y Carlos Salas en percusión, con arreglos de viento a cargo de Michael B. Nelson, que trabajó nada menos que con Prince. Dedicado a la memoria de su madre, Patricia Salazar (que murió durante la pandemia), el disco incluye a Trueno y Ca7riel como invitados especiales, en los temas “Sudaka” y “Gambito”, respectivamente.

Me estás tocando el corazón

Aunque parece haberse llamado oficialmente a silencio luego de la aparición del injustamente ignorado Invierno en la Luna (2018), el rosarino Julio Franchi sigue subiendo temas a las redes casi escondido, usando como seña sólo su apellido. Este año se pudieron escuchar sus simples “Instantáneo” y “Nuestro Frankenstein”, y en medio de la fiebre mundialista apareció esta delicada y tormentosa balada con la que da señales de vida antes del cambio de año, que llegó acompañada de un despojado remix de “Luna en el cel”, un original que ya había sonado en 2020. Con discos como Mi sentimiento (2007) y Personalidad (2010) como carta de presentación, Julio Franchi es el último gran secreto rocker de Rosario que aún no ha logrado reconocimiento en Buenos Aires, donde hace tiempo que anda dando vueltas. Hasta que llegue su próximo hit, se recomienda ir repasando temazos como “Mambo negro” o “Uno contra uno”, que –por suerte– se pueden descubrir fácilmente en Spotify.

ONLINE

El paciente

Lo disparatado no quita lo terrible. El punto de partida de esta nueva miniserie del creador de The Americans, Joe Weisberg, no podría ser más extremo. Ante la necesidad de sesiones más extensas, profundas e íntimas el paciente de un psicólogo rapta al profesional y lo encadena en el desván de su propia casa. Eso no es todo: Sam (el irlandés Domhnall Gleeson) se revela rápidamente como un experimentado asesino serial, por lo que la terapia ofrecida por Alan Strauss deberán incluir forzosamente la necesidad de la supervivencia. A la compleja ecuación del encierro se suma la madre del homicida y una nueva víctima en potencia. ¿Podrá el doctor Strauss detener el raid criminal y de paso salvar su propia vida? Comedia oscurísima atravesada por dolorosos dramas personales del pasado y el presente, The Patient, disponible en Star+, ofrece en sus diez episodios de media hora una ajustada interpretación de Steve Carell, quien hace rato comenzó a diversificar su faceta de comediante puro y duro.

The Office

Y si se habla de Steve Carell es imposible no pensar en la sitcom que lo lanzó a la fama: la remake made inUSA de la serie británica de oficinistas por excelencia. La buena noticia es que todas las temporadas –nueve en total, 201 episodios– están disponibles desde hoy en Netflix, una de las “compras” millonarias más abultadas de la reina de las plataformas. El estilo mockumentary de ambas versiones fue una influencia mayúscula en la televisión de los últimos veinte años, por lo que la posibilidad de tener al alcance de un click la saga en su totalidad es en sí misma un curso avanzado de humor excéntrico. Para los no iniciados, en tanto, se impone como un cofre de tesoros que esperan ser descubiertos.

CINE

La isla de Bergman

No es ningún secreto que la realizadora Mia Hansen-Løve, responsable de títulos notables como El porvenir y Un amor de juventud, es una de las voces más personales del cine francés contemporáneo. Mientras se espera el estreno local de su más reciente largometraje, Un beau matin, la plataforma MUBI acaba de lanzar su película anterior, rodada en la legendaria isla sueca de Farö, el lugar en el mundo favorito de Ingmar Bergman, donde el célebre cineasta vivió durante muchos años, rodando films como Detrás de un vidrio oscuro y La hora del lobo. Hansen-Løve creó para los intérpretes Vicky Krieps y Tim Roth sendos personajes de directores de cine, marido y mujer, cuyo retiro laboral de verano en Farö incluye la posibilidad de escribir un nuevo guion. ¿Acaso el fantasma de Bergman les proveerá de inspiración creativa? Relaciones entre ficción y documentalismo, relatos dentro de otros relatos y los conflictos de pareja ocultos y no tanto forman parte del menú de una película más que estimable.

Nanny

En un final de año sin estrenos en las salas de cine, las plataformas se transforman en la única fuente de novedades. Amazon Prime Video ofrece este particular largometraje, ganador del premio mayor en una de las secciones competitivas del Festival de Sundance. La realizadora Nikyatu Jusu creó un combo que entrelaza el drama inmigratorio con algunos de los tópicos del cine de terror, en una historia que retrata la esforzada vida de una mujer senegalesa en Manhattan. El nuevo puesto de trabajo como niñera de una chiquita de familia acomodada produce inevitables roces de clase, aunque ciertas señales ominosas y sueños terroríficos señalan en la dirección de conflictos y traumas aún mayores.

TV

Mi vida en el cine

La señal Film & Arts está emitiendo este didáctico racconto de la obra cinematográfica de Graciela Borges, la actriz cuyo apellido fue un regalo del mayor genio literario de la Argentina. Rostro y talento indispensables de la cinematografía local de las últimas seis décadas, el documental recoge recuerdos, datos y anécdotas de los rodajes junto a realizadores como Hugo del Carril, Leopoldo Torre Nilsson, Lucas Demare, Leonardo Favio, Manuel Antín, Mario Soffici, Fernando Ayala, Lucrecia Martel, Luis Ortega, Daniel Burman, Juan José Campanella y Pablo Trapero, entre muchos otros. También hay lugar para algunos chismes sentimentales, como el encuentro de La Borges y Paul Newman en el Festival de Cine de Mar del Plata, pero lo más importante en el legado –aun en construcción– de una artista cuya presencia en las pantallas, desde finales de los años 50 hasta el presente, señala la evolución del cine nacional, con sus picos y depresiones.

Lunes 2 a las 16.50 y repeticiones, por Film & Arts.

My Life as a Rolling Stone

El año arranca rockeándola en la señal OnDirecTV: mañana se emiten dos entregas, de un total de cuatro, de esta serie documental británica dedicada a cada uno de los integrantes de The Rolling Stones (sí, sí, hay alguien importante del pasado que se queda afuera). Los dos primeros episodios están centrados en Ronnie Wood y el recientemente fallecido Charlie Watts. En palabras del crítico de la revista Rolling Stone Will Hermes, más allá de la potencia conjunta, “lo impresionante de esta docuserie tan satisfactoria, cuyo concepto es dedicar un capítulo entero a cada uno de los miembros, es cómo muestra eficazmente la magia de los Stones como una suma de sus partes”.

Lunes 2 a las 21 y 22, por OnDirecTV.