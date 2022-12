La agencia espacial estadounidense (NASA) despidió este jueves al brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', fallecido a los 82 años, con la fotografía de una constelación auriverde, con los colores de la bandera de Brasil.



La NASA lamentó en un mensaje en Twitter la muerte del "legendario Pelé", a quien recordó como el "rey del 'jogo bonito'", un término popularizado por el brasileño a finales de la década de 1970.



La agencia acompañó su mensaje con una fotografía de "una galaxia espiral en la constelación Sculptor" que muestra los colores de la bandera de Brasil, conocida como la "auriverde" por tener los colores amarillo y verde.



El brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, murió este jueves en un hospital de São Paulo a los 82 años debido a complicaciones del cáncer que padecía.



El triple campeón mundial fue hospitalizado el 29 de noviembre para evaluar un cambio en su tratamiento de quimioterapia, que no le estaba haciendo el efecto deseado por los médicos.



Hasta hoy el mayor ídolo del fútbol en el gigante suramericano, Pelé es el único jugador en activo o retirado que ha ganado tres mundiales de fútbol, los de 1958, 1962 y 1970.

"Transformó el fútbol en arte"

Neymar fue uno de los personajes del mundo del fútbol que despidió a Pelé a través de las redes sociales,

"Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era apenas un deporte. Pelé lo cambió todo", escribió el '10' del París Saint-Germain en su cuenta en Instagram, en un mensaje que acompañó con un par de fotos compartiendo con 'O Rei'.

Neymar aseguró que Pelé inmortalizó la camisa '10', que desde entonces suele ser usada por los jugadores más talentosos.

'Ney', quien en el mundial de Qatar igualó al exastro como goleador de la selección brasileña (77 goles), aseguró que el llamado "Rey del fútbol" dio "visibilidad" a Brasil y a poblaciones discriminadas, como los pobres y negros.

"El fútbol y Brasil elevaron su estatus gracias al Rey. Él se fue, pero su magia permanecerá. ¡¡Pelé es eterno!!", apuntó Neymar, quien también comenzó su carrera profesional en el Santos de São Paulo.