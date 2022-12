Vecinos y comerciantes de las Comunas 7, 9 y 10 porteñas realizaron este viernes una protesta en rechazo a la obra del Metrobús anunciada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre las avenidas Alberdi y Directorio, al considerar al proyecto de "innecesario", que perjudicará a la actividad de la zona y porque lo atribuyen a un "negocio inmobiliario" de la administración local.



La movilización fue en la intersección de las avenidas Alberdi y Mariano Acosta --en el límite de los barrios de Floresta, Floresta y Parque Avellaneda con un corte parcial al tránsito vehicular--en contra del carril exclusivo para el transporte público que tendrá una extensión de 5,8 kilómetros, y cuya construcción arrancó esta semana.



De acuerdo a los testimonios, el Metrobus impactará negativamente en la actividad comercial ya que contempla, una vez inaugurado, la prohibición del estacionamiento de ambas márgenes de las avenidas Alberdi y Directorio.



Puntualmente, la primera etapa del proyecto vial será sobre Alberdi, entre San Pedrito y Bruix, donde se extiende un polo de comercios de venta de sanitarios y cerámicos que agrupa unos 400 locales y más de 2.000 empleados.



En diálogo con Télam, Sebastián, comerciante de hace más de 25 años, expresó su preocupación "porque si hacen este Metrobus, nuestra actividad en la avenida Alberdi será inviable porque trabajamos con mercadería de gran volumen, por lo que con las restricciones los camiones no podrán descargar y los clientes no van a poder estacionar cerca".



Para Juan Carlos Dima, vecino del barrio, el Metrobus "no es necesario porque en esta zona el tránsito fluye", tras lo cual señaló que "acá lo que hay es un negocio inmobiliario porque con el cambio de Código Urbanístico se permitieron construcciones, entonces negocio que cierra, edificios que se construyen".



Fabio Pirone, juntista de la Comuna 9 por el Frente de Todos, evaluó que "no hay necesidad de esta obra porque además de innecesaria e inconsulta, no tiene ningún sentido porque no agiliza el tránsito y pone en riesgo las fuentes laborales de la zona".



"Sospechamos que hay un negocio inmobiliario como a los que nos tiene acostumbrados el Gobierno de la Ciudad", agregó.



Y Pedro, del Consejo Consultivo de la Comuna 7 y vecino, indicó que "no tiene sentido un Metrobus porque en ninguna de las dos avenidas hay embotellamientos de tránsito pese a que sostienen que va agilizar el tráfico, en Alberdi, unos 90 segundos".



Según fuentes oficiales, el corredor de mano única irá en sentido General Paz por Alberdi y hacia el centro por Directorio para "mejorar los tiempos de viaje del transporte público”, para lo cual contará con un carril central y no estará permitido el estacionamiento en ambas manos de las aceras.