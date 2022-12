"A mí no me gusta nada el concepto de Frente de Frentes. Creo que si hacemos eso, no va a andar bien. Si el denominado Frente de Frentes es para hacer grieta barata, no nos va a servir. Si nos sirve para discutir modelo en la provincia, va a ser valioso. Santa Fe tiene una experiencia de gobiernos opositores. La suma tiene que terminar en una ingeniería electoral. El desafío es hacer un proyecto lo más santafesino posible. Yo tengo incertidumbre sobre lo que va a pasar en la provincia y en el país. Noto una ruptura de la política con la sociedad, hay discusiones que tienen poca relación con la realidad. No me gustaría que la sociedad caiga en un proceso de ruptura con la política". (Declaraciones del intendente Pablo Javkin a Sí98.9).