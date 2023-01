El senador nacional de Santa Fe, Marcelo Lewandowski le respondió al gobernador Omar Perotti que lo había nombrado como preferido para que lo suceda en el cargo, detrás de Roberto Mirabella. Lewandowski insistió en que aún no tomó una decisión sobre un posible postulación suya pero fue tajante al decir que "en el último tiempo no me siento parte del gobierno provincial. Hace tiempo que ni se me consulta ni se me escucha cuando llevamos inquietudes y proyectos. Pertenecer es participar y yo lejos estoy de eso", aseguró. Y como para ser más claro confesó que "en algún ministerio me tratan como si fuese enemigo". Y sentenció que "creo que el gobernador tiene más afinidad con el intendente Pablo Javkin que conmigo".

Sobre la posibilidad de una candidatura suya para las elecciones de este año, Lewandowski aseguró que "hay muchas variables por analizar. Por sobre todas las cosas, no solo qué va a hacer el peronismo en términos de estrategia electoral sino en respuestas a la sociedad, de cara a los próximos años, para resolver los temas que la afectan". Para el senador nacional que podría competir como candidato a gobernador o a intendente de Rosario "ese es el gran desafío, más allá de pensar en cargos o en cómo se arma una estrategia para ser competitivos en la provincia, la nación y en cada una de las ciudades y pueblos". Y aseguró que "ese es el debate fundamental, qué se puede construir a partir de ideas y no por oposición. Nosotros tenemos que armar un frente que se oponga al desempleo, a dejar a las empresas con posibilidades de seguir desarrollándose que lo hagan y no abrirles las importaciones indiscriminadamente para ponerlas al borde de que se fundan", aseguró.

Consultado por el diario El Litoral, el senador nacional indicó que la estrategia electoral de Santa Fe no sólo la va a determinar el gobernador. "Tarde o temprano, los dirigentes políticos nacionales y provinciales más importantes deberán sentarse a una mesa para establecer una estrategia que permita primero retener la provincia y segundo hacer una construcción que permita mostrar un armado sólido, con respuestas concretas. Que lo que se hizo bien se profundice y para lo que no se han encontrado respuestas, tratar de encontrarlas. Me parece que tarde o temprano ese diálogo político va a llegar".

Sobre el armado opositor en la provincia, el senador nacional afirmó que "me parece muy triste ofrecerle a la sociedad un frente anti. Se juntan para ganar, ahora, hay que ver cómo van a gobernar. Están midiendo qué le va a tocar a cada uno. A mí me parece que cuando uno se junta con alguien que pregona determinadas ideas y después con otros que tiene ideas totalmente distintas, termina en una mezcla donde no se sabe cuáles son las condiciones bajo las cuales se juntan". Y agregó que "parecería ser un forzado frente anti y cuando uno no está por algo termina en alianzas que cuando gobiernan solo nos dan dolores de cabeza".

- ¿Cómo considerás que ha sido la relación entre el gobierno nacional y la provincia de Santa Fe?- le preguntaron a Lewandowski.

- Con luces y sombras; pero si pongo todo en la balanza, está claro que ha sido altamente positiva. Se pudo cobrar una deuda histórica, se inició una serie de obras que son vitales y largamente esperadas, como acueductos, rutas, los dos hospitales modulares que se construyeron en la pandemia. En la ciudad de Santa Fe, se está haciendo una planta que duplicará la provisión de agua potable, el Circunvalar del Ferrocarril Belgrano, las obras en la circunvalación, los Bajos Submeridionales que cambian la lógica del norte provincial, el acueducto San Javier -Tostado. Falta mucho, pero la participación del gobierno nacional en obra pública ha sido altamente positiva en estos tres años.