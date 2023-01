Con los ataques a la Municipalidad y la Defensoría Zonal de Villa Gobernador Gálvez en el centro de la escena, el intendente Alberto Ricci se reunirá con autoridades provinciales. El encuentro será hoy por la tarde en la sede de Gobernación de Rosario y participarán el ministro de Seguridad de la provincia, Rubén Rimoldi, y su par de Gestión Pública, Marcos Corach. El intendente villagalvense señaló que los hechos son “un punto de quiebre” en la ciudad y reclamó un plan coordinado entre las distintas fuerzas de seguridad y los poderes del Estado. “Si no nos sentamos a trabajar todos juntos, nos pasan por arriba. Hoy los resultados son estos, nos están pasando por arriba”, lamentó.

Los hechos ocurrieron el sábado 31 por la tarde, cuando dos personas descendieron de un auto y atacaron a piedrazos los vidrios del edificio Municipal, que se encuentra por calle Mosconi. Horas más tarde, otras dos personas en moto efectuaron una balacera sobre la fachada de la Defensoría Zonal, que depende del Poder Judicial. En el lugar se encontraron cuatro vainas de 9 milímetros en el suelo y un mensaje en papel, pegado en la vidriera, que hace alusión a miembros de bandas rivales, condenados por delitos graves. Ambos sucesos quedaron registrados por las cámaras de seguridad de la ciudad.

En declaraciones a Rosario/12, Ricci comentó que vienen manteniendo contacto con el gobierno provincial por analizar la situación y tomar medidas al respecto: “Este martes me voy a juntar con los ministros Rimoldi y Corach para empezar a trabajar y manifestarles que tenemos que armar un programa de trabajo que sea sostenible en el tiempo y que contemple a las fuerzas federales, la justicia provincial y federal, y los intendentes locales de la región, porque si no vamos a seguir contando muertos”.

El intendente adelantó que en la reunión va a ser “un diálogo directo” con las autoridades con un diagnóstico claro: faltan policías y un plan coordinado entre los distintos actores. “Patrulleros tenemos, lo que no hay son efectivos policiales, nos están faltando quiénes se suban a los patrulleros. Y también trabajar mejor en conjunto, porque por un lado va Gendarmería y por otros las fuerzas provinciales. Nosotros llegamos a tener diez móviles de Gendarmería y diez del comando recorriendo la ciudad, y eso aminoró los hechos. Hoy tenemos seis patrulleros de la policía de la provincia y uno de Gendarmería, y ahí están los resultados. Pero esa es solo una de las patas, después tenemos que ver qué pasa con la Justicia y qué podemos aportar los gobiernos locales”, evaluó.

Hipótesis

Desde el primer momento se descartó que ambos hechos estén relacionados. En lo que refiere al ataque a piedrazos, el intendente lo vinculó a una serie de operativos vehiculares realizados durante la madrugada del sábado que terminaron con más de 20 vehículos secuestrados y derivados al corralón municipal por distintas infracciones.

En cuanto a la balacera contra la Defensoría Zonal, las investigaciones están en manos de la Justicia que tiene el cartel como una de las pistas. Para Ricci, el ataque estuvo vinculado exclusivamente a hacer conocer el mensaje: “Buscaron una oficina pública para mostrar el cartel y que esto se haga público esto. No es un cartel chico, se trata de un afiche grande”.

En esa línea, el intendente recordó que en septiembre de 2022 el edificio municipal había sido blanco de una balacera, pero sin mensajes ni amenazas previas. “Nunca habíamos recibido un mensaje. Lo que en su momento hicieron con estas balaceras es mostrar poder de fuego. Entendemos que todo esto es parte de lo que viene pasando en todo el departamento, con una cantidad de hechos violentos y muertes que superó a la de años anteriores. Nosotros no estamos ajenos a eso”, evaluó.

En tanto, el defensor zonal Santiago Malé Franch, titular de la oficina baleada, descartó que el hecho tenga que ver con alguna causa que tramite en la defensoría. “Nosotros manejamos más que nada mediaciones familiares, reclamos de cuota alimentaria, divorcios o régimen de comunicación, no manejamos materia penal ni mucho menos. No tenemos esas funciones. Por ende, no considero que esto esté vinculado a causas que manejemos nosotros que somos más que nada un elemento de pacificación tratando de llegar a consensos ya sea familiares o vecinales”, explicó.