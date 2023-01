Murió el sociólogo y analista político Ricardo Rouvier, a los 80 años. Vinculado al peronismo, era uno de los encuestadores más importantes del país, además de docente universitario y asesor político. Amigos, académicos, legisladores y funcionarios expresaron su pesar y lo despidieron con publicaciones en las redes sociales.

Rouvier es velado en Avenida Córdoba 5080, donde podrá ser despedido este martes de 16 a 24 y el miércoles de 9 a 11. Sus familiares informaron que prefieren que el dinero de las coronas sea donado a Abuelas de Plaza de Mayo. A las 11 el cortejo fúnebre partirá hacia el cementerio de Chacarita.



Rouvier estudió Sociología en la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo los títulos de profesor y licenciado. Luego realizó posgrados en Psicología y Epistemología. A partir de 1972 fue profesor en las universidades de Lomas de Zamora, San Andrés, Palermo y Del Salvador, entre otras. Fue autor del libro La deuda de la política, un análisis sobre la crisis de 2001 e incontables columnas de opinión que publicó en medios nacionales.

La noticia de su fallecimiento fue difundida por Carlos Fara, ex presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. “Esta madrugada falleció el maestro Ricardo Rouvier. No sólo es una enorme pérdida para la profesión, sino también un dolor no poder seguir compartiendo sus análisis y reflexiones profundas, además de su gran calidad humana. Desde Asacop lo vamos a extrañar mucho", expresó Fara.



Poco después el Instituto Nacional de Capacitación Política que depende del Ministerio del Interior de la Nación, se hizo eco también del deceso de Rouvier, que integraba su cuerpo docente. "Desde el INCaP lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero y docente Ricardo Rouvier, destacado por sus valores humanos, su compromiso político y su gran curiosidad intelectual. Queremos extender el abrazo a su familia en este día de profundo dolor", postearon en su cuenta oficial.



Dirigentes políticos como el ex ministro de Agricultura Julián Domínguez, el senador bonaerense Juan Manuel Abal Medina y el secretario de Asuntos Institucionales del Ministerio de Defensa, Francisco Cafiero, despidieron a Rouvier. “Tuve la dicha de conocerlo y aprender de él”, escribió Domínguez. Abal Medina lo recordó como “un brillante intelectual, gran encuestador, militante incansable y buena persona”. ”Fue un gran profesional y mejor persona”, agregó Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó.

También lo despidió el politólogo Mario Riorda: “Ricardo Rouvier era un alma generosa, discutidor al mango, comprometido y siempre dispuesto”. Por su parte, Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, señaló: “Ricardo Rouvier fue un ejemplo de honestidad intelectual y profesionalismo en el ambiente de las encuestas y el análisis político. Pero sobre todo, fue una gran persona. Un saludo afectuoso a su familia y seres queridos en este duro momento”.