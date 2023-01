A la llegada del delantero Octavio Bianchi, previo al viaje del plantel a Chile para continuar con la pretemporada, se le agregó en las últimas horas el acuerdo que Central hizo con el defensor uruguayo Facundo Mallo. El zaguero central llega con el pase en su poder y se suma a préstamo por un año. Pero se frustró la llegada del paraguayo Danilo Santacruz por diferencias económicas entre las partes. El técnico Miguel Russo espera, al menos, por tres refuerzos más antes del inicio de la temporada.

Facundo Mallo será jugador de Central en la próxima temporada. Viene de ser capitán de Defensor Sporting de Uruguay y su contratación se concreta ante la desvinculación de Cristian Báez, quien no estaba en consideración de Russo. Mallo, de 27 años, jugó las dos últimas temporadas en Defensor Sporting y tuvo un paso por ligas menores de Europa, como el Rapid Bucarest y Dinamo, ambos de Rumania. Se formó en Liverpool de Uruguay y tuvo participación en el Sub 20 charrúa. Hoy Mallo se sumará a los entrenamientos en Arroyo Seco para mañana viajar de pretemporada con el plantel a Chile. Peleará el puesto con Juan Cruz Komar y Carlos Quintana, dado que para Russo aún no tiene ningún jugador indiscutido en la defensa.

En cuanto a Bianchi, el delantero proveniente de All Boys llegó a la ciudad para firmar su acuerdo con el club. Luego de la firma de su contrato por un año Russo lo espera hoy en la práctica para integrarlo al equipo y llevarlo de gira a Chile.

Pero el entrenador canaya espera por más refuerzos. Había conversaciones con el paraguayo Danilo Santacruz, pero la última oferta que le hizo Central al ex delantero de Nacional de Paraguay no fue aceptada por el futbolista y en Arroyito decidieron desistir de la negociación. La dirigencia se mantiene firme en no gastar más de lo presupuestado para el fútbol profesional.

El presidente Gonzalo Belloso se comprometió ante Russo a resolver la llegada de todos los refuerzos antes del viaje del plantel mañana a Chile. Y si bien Bianchi y Mallo se subirán al avión junto con Quintana, el otro refuerzo, la directiva gestionará aún por más contrataciones ante el pedido del entrenador. El club perdió a jugadores relevantes como Lautaro Blanco y Facundo Buonanotte, vendidos por la anterior dirigencia, y urge al entrenador sumar jugadores para completar el primer equipo.

El viaje de Central a Chile para jugar amistosos se llevará a cabo dado que hay un contrato firmado que compromete a los canayas en caso de no respetar el acuerdo. Pero una vez que el equipo se encuentre de vuelta en la ciudad el equipo jugará dos amistosos más de preparación, aunque probablemente a puertas cerradas.