Parte de las cabinas de peaje de la autopista Rosario-Santa Fe siguen sin cobrar en horario nocturno hasta que las autoridades no dispongan custodia policial. La medida se da entre las 22 y las 6 y es impulsada por el Sindicato de Trabajadores de Peaje Santa Fe y alcanza a las barreras ubicadas en cercanías de asentamientos cercanos a Santo Tomé, Sauce Viejo y La Ribera. Como las autoridades no accedieron a disponer custodia en esos puntos, el conflicto ya se trasladó al Ministerio de Trabajo, donde ayer se realizó una audiencia que no alcanzó ningún acuerdo y por lo tanto la provincia ordenó la conciliación obligatoria hasta el 17 de enero. De todos modos Leandro Bond, secretario general del Sutrovi, aclaró que “se seguirá sin trabajar en turno noche, solo si hay policías se cobra, sino no y el personal queda a resguardo”.