Agustín Rossi presentó una denuncia penal contra los medios y los periodistas que difundieron información confidencial de la presentación que hizo la AFI el 20 de diciembre ante la Bicameral de Inteligencia del Congreso como respuesta a un pedido de informes de JxC. Así lo expresó el titular de la AFI anoche durante una entrevista en C5N en la que subrayó que además de difundir el nombre de agentes con identidad reservada, dieron cuenta de información falsa porque el organismo ya había negado la existencia de una "mesa militar" en la AFI y de personal militar.



JxC involucra a la AFI por un supuesto hackeo al teléfono de D´Alessandro a partir de esa "mesa militar". Durante la tarde, Rossi también respondió: "No existe ninguna mesa militar en la AFI --dijo--. No existe ningún área con mirada militar. No figura personal castrense, ni están contratados bajo ningún punto de vista", señaló. "Mi respuesta es previa a que se conociera la segunda tanda de chats. Entonces, ¿por qué salieron ahora a tratar de poner el foco en la AFI? Salieron porque esta segunda tanda de chats involucra al presidente de la Corte", lanzó.



JxC también le apuntó a Cesar Milani, quién también sostuvo ayer que "quisieron crear una pantalla de humo para defender lo indefendible". Y desmintió las versiones que señalan a Ramiro Gómez Riera y Roberto Adrián Román como "espías de las Fuerzas Armadas": "No son militares", dijo y agregó que uno de ellos "ahora parece que trabajó con Bullrich en el Ministerio de Seguridad".