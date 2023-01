En la última sesión del congreso del 2022 no se logró sesionar "por la falta de quorum de la oposición de derecha y sectores del Frente de Todos". En ese marco no se votó extender el plan de pago de deuda previsional que vencía el 31 de diciembre dejando a 800.000 personas sin jubilación. Al respecto se refirió el referente del Frente de Izquierda de Santa Fe Octavio Crivaro: “Que la oposición de derecha no haya dado quorum para para tratar el plan previsional dejando a casi un millón de personas sin jubilación no nos extraña. No nos olvidamos que en diciembre del 2017 esa misma oposición con complicidad de sectores del actual gobierno como Sergio Massa votaron una reforma previsional contra el pueblo trabajador atacando a las y los jubilados. Pero hay que aclarar que la falta de quorum de ayer no podría haber sido posible sin el faltazo de diputados del Frente de Todos, entre ellos el alfil del gobernador Omar Perotti, Roberto Mirabella. Respondiendo a una disputa interna con el Frente de Todos el diputado Mirabella avaló que medio millón de personas no perciban ninguna jubilación lo que es una reforma previsional de hecho. Es totalmente repudiable y una vez más Perotti y sus aliados muestran que su agenda es contra los derechos del pueblo trabajador”.

Por su parte la joven referente del Frente de Izquierda y de la agrupación de Mujeres Pan y Rosas, Irene Gamboa agregó: “Lo que pasó en la última sesión fue un desastre, es la tercera vez que el gobierno del Frente de Todos quiere sesionar y no logra el quórum necesario para hacerlo. Pero está vez no se discutía cualquier cosa, se discutía si casi un millón de personas podrían tener acceso a jubilarse y Cambiemos y el Frente de Todos decidieron atacar este derecho. Dejaron a 9 de cada 10 mujeres sin jubilación. Mujeres que dedicaron décadas de su vida a limpiar casas ajenas, a cuidar niños y ancianos, a trabajar precarizadas en diferentes áreas, trabajando en negro. Es un verdadero ataque a las trabajadoras de todo el país, ayer pasó una reforma previsional de hecho. Y no nos extraña que Mirabella, a quién Omar Perotti ayer designó como su posible sucesor a ser gobernador de Santa Fe, haya actuado de la misma forma que Cambiemos. El gobierno de Perotti en Santa Fe ha actuado de la misma forma que la oposición con las y los docentes, negando aumentos salariales, atacando su lucha y descontando los días de paro. Lo que sucedió ayer en el Congreso es muy grave y el perottismo fue responsable”.