El intendente de Lanús y precandidato a gobernador del PRO, Nestor Grindetti inició una recorrida por los principales centros turísticos de la costa bonaerense donde tomará contacto con vecinos, productores locales y mantendrá reuniones con referentes territoriales de Juntos. Primera foto con el ex futbolista quilmeño, Miguel Caneo.



En el mes de enero, el jefe comunal lanusense matizará acciones de gestión en Lanus con visitas a las localidades de Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Balcarce, San Clemente, entre otros distritos de la quinta sección electoral. Durante sus recorridas, buscará conectar con los vecinos y comerciantes locales para conocer la realidad productiva de la región, el avance de la temporada de verano y analizar las variables económicas del año que recién comienza.



En una de sus primeras actividades en Pinamar, Grindetti recibió junto al dirigente Carlos Walter al ex futbolista de Club Quilmes, Miguel Caneo con quien trabajará en un proyecto para desarrollar el fútbol amateur en la provincia de Buenos Aires, asimismo compartió un desayuno con los dirigentes PRO, Hernan Lombardi, Damian Arabia, Pablo Tonelli, Martin Yeza, entre otros.



"La provincia requiere de que todos los dirigentes pongamos el hombro pero fundamentalmente nuestra experiencia, los vecinos no se pueden dar el lujo de esperar la curva de aprendizaje de los dirigentes, por eso vengo con esta idea de cercanía y gestión, hay que escuchar para resolver los problemas, pero para eso hay que cocer las problemáticas y vivirlas en el territorio" analizó Grindetti.



Desde el año pasado, el jefe comunal lanusense viene recorriendo la provincia de Buenos Aires con la intención de presentar una propuesta provincial con una mirada que profundice las autonomías municipales y descentralizar la gestión provincial, asimismo levanta las banderas de proyectos tales como la creación del seguro de desempleo en reemplazo de los planes sociales y el pase de la policía local a la órbita de los municipios.