El conflicto que protagonizan trabajadores portuarios y la conducción de la Terminal Puerto Rosario (TPR) continúa sin resolución. La imagen mas fuerte fue ver a Fernando –unos de los cinco trabajadores despedidos – que está casado, tiene dos hijos y cuenta con 23 años de trabajo en el puerto y tomó la resolución de encadenarse en reclamo por su reincorporación y la de sus colegas.

Vicentín es la parte patronal en el conflicto. No puede haber despidos sin causa y con causa en medio de un conflicto laboral. Vicentin no cumple ninguna ley en este país. Ha estafado a los argentinos, no cumple el contrato en la Terminal Puerto Rosario (TPR) y encima despide trabajadores portuarios.

Por lo pronto, la empresa sigue considerando que la reincorporación de estos cinco operarios es “innegociable” y desde el gremio Supa , sostienen que las negociaciones con la empresa están trabadas por esa situación en particular, la de los cinco operarios que no pueden reincorporarse. Lo cierto, es que hasta el momento y en medio de audiencias con la mediación del Ministerio de Trabajo de la Nación, las diferencias continúan.

La conducta de Vicentin es muy grave.

Matilde Bruera

Diputada justicialista